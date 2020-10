Hana 'oplela' po Moniki: 'Neka mi vrati sve što sam joj dala'

Od Monike očekujem da mi vrati sve što sam joj dala, ja sam do svojih kartica uspjela doći. O njoj nemam nikakvo lijepo mišljenje, smatram da sam joj bila podrška, govori Hana koju sada Monika trača u 'Zadruzi'

<p>Iako je <strong>Hana Rodić </strong>(23) napustila kontroverzni reality show 'Zadruga', drame s Riječankom <strong>Monikom Horvat </strong>(28) ne prestaju. Monika je ispričala kako Hana nema više novca, odnosno da je sve potrošila prije ulaska u reality.</p><p>- Ja sam joj rekla da mi da šminku pa ću joj ja u vrijednosti toga dati novce. Ona mi je onda spomenula da mi je odvojila šminke za 100 eura. Mića mi donosi kasnije paletu, kad ono sve pokidano, iščupano. Ostavila mi je maskaru, eyeliner, trepavice, puder, malo kupke, losiona... Ma to sve skupa novo košta 40 eura. Dragana i ja smo vidjele da ima puno više, ali nije ostavila. Draga moja, nije ti to 100 eura, nisam ja od jučer - ispričala je Monika kolegama iz showa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hana Rodić na 'Poligrafu'</strong></p><p>Hana se osvrnula na Monikine riječi. </p><p>- Što se tiče te priče s Monikom, ja sam prije 'Zadruge' potrošila dosta novca na stvari koje su mi bile potrebne. Moj dečko je trebao donijeti kartice i gotovinu, ali zbog korone i posla, budući da nije bio u Berlinu gdje inače živi, nije mogao doći. Pitala sam Moniku da mi posudi 100 eura dok se ne organiziram kako ću doći do Zagreba po svoj novac. Monika je rekla da će, budući da je ispala sebična prema meni, dati mi broj njezine podrške, to su njezini prijatelji iz Beograda. Oni će mi pomoći i što god treba, da se njima obratim i da shvatim to kao način njezine isprike - rekla je Hana za Pink.rs. </p><p>Poslije toga je Monika Hanu pitala da joj ostavi kozmetiku, a ona joj je odgovorila da će joj odvojiti šminke za iznos koji joj je Monika trebala posuditi.</p><p>- Ona je očigledno očekivala da ću joj ostaviti svu markiranu šminku koju posjedujem, a kada sam joj ostavila šminku koja vrijedi 100 eura, Monika se razočarala. Ta šminka niti je bila polupana, falile su četiri nijanse od sto, tako da priča nebuloze. Ostavila sam joj nove pudere, maskare, čak u većem iznosu sam joj ostavila nego što je tražila. Ove pričice što govori da ja nemam novca, to su gluposti - govori Hana. </p><p>Kaže kako ju je Monika razbjesnila svojim potezima pa se nije javila njezinoj podršci. </p><p>- Od Monike očekujem da mi vrati sve što sam joj dala, ja sam do svojih kartica uspjela doći. O njoj nemam nikakvo lijepo mišljenje, smatram da sam joj bila podrška, da se promijenila kada sam ja ušla. Mislim da je jasno i gledateljima kako se sve odvilo. To je osoba koja je prema meni nekoliko puta ispala sebična, dvolična, a sada laje po meni umjesto da dođe i da kaže kako ćemo pričati kasnije i da joj ne odgovara naš dogovor - kaže Rodić. </p><p>Hana se na cijelu situaciju osvrnula i putem društvenih mreža.</p><p>- Ne pričaj laži o meni da ne počnem pričati istinu o tebi - napisala je Hana na Instagramu.</p>