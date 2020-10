Monika trača Hanu: Tražila me novac. Htjela mi je podvaliti staru, strganu šminku za 100 €

Rekla mi je da nema više para, da je sve potrošila prije nego je došla ovdje u show. Ja sam joj rekla da mi da šminku pa ću joj ja u vrijednosti toga dati novce, ispričala je stomatologinja Monika kolegama iz showa

<p>U srpskom reality showu 'Zadruga 4' ne nedostaje tračeva, a ove godine ima više nego ikada natjecatelja iz Hrvatske.</p><p>Zagrepčanka <strong>Hana Rodić </strong>(23) tek je ispala nakon dva tjedna, a Riječanka <strong>Monika Horvat</strong> (28) ne prestaje pričati o njoj. Reklo bi se, 'iza leđa joj', ali kamere sve snimaju. Okupljenima u sobi ispričala je 'sočne' pojedinosti o bivšoj kolegici. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Goran o Hani u 'Zadruzi'</strong></p><p>- Rekla mi je da nema više para, da je sve potrošila prije nego je došla ovdje u show. Ja sam joj rekla da mi da šminku pa ću joj ja u vrijednosti toga dati novce. Ona mi je onda spomenula da mi je odvojila šminke za 100 eura. Mića mi donosi kasnije paletu, kad ono sve pokidano, iščupano. Ostavila mi je maskaru, eyeliner, trepavice, puder, malo kupke, losiona... Ma to sve skupa novo košta 40 eura. Dragana i ja smo vidjele da ima puno više, ali nije ostavila. Draga moja, nije ti to 100 eura, nisam ja od jučer - ispričala je Monika kolegama iz showa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> Dodala je kako joj je sve vratila, a Hana ju je pitala zašto se naljutila na nju.</p><p>- Odnijela je šampone, micelarne vode, otopinu za kontaktne leće, a zna da ih i ja nosim. Ma sretan ti put za Berlin - rekla je stomatologinja iz Rijeke.</p><p>Hana je Moniku inače tješila zbog ljubavnih problema u 'Zadruzi' pa gledatelji komentiraju kako nije lijepo to što sada priča o njoj. </p><p>- Monika, ona te je podigla kada te nitko ni pogledao nije! Barem iz nekog poštovanja šuti pa se svađaj vani s njom. Ovo samo tebe pokazuje kao lošu ženu - jedan je od komentara gledatelja. </p><p> </p>