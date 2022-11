Hana se oglasila nakon dugo vremena, imala je važan povod

Glazbenica Hana Huljić (31) pozvala je svoje pratitelje putem Instagram priča na Interliber. Na zagrebakom sajmu knjiga u srijedu, 9. studenog njezina mama Vjekoslava Huljić potpisivati će svoj najnoviji roman 'La petit Marie'.

Nije poznato hoće li i Hana doći podržati mamu, a otkako je i sama postala majka, pojavila se tek nekoliko puta u javnosti.

Foto: Dalmacija Danas

Zadnji put pojavila se sredinom listopada u Rovinju, u kojem je uživala sa suprugom Petrom Grašom (46) i njihovom kćeri Albom. Malenu je, podsjetimo, rodila 17. srpnja carskim rezom. Grašo zbog obaveza nije bio na porodu, a nedavno je ispričao kako je reagirao kada je prvi put vidio Albu.

- Jedan od sretnijih trenutaka je kada sam se 17. srpnja vratio nakon deset sati putovanja iz Ohrida preko Skopja do Zagreba, pa autom do Splita. Kada sam došao u deset sati u rodilište i uzeo to malo stvorenje u ruke, rekao sam sam sebi: 'Ovo je tvoje, majstore, pa ti sad vidi.' To je jedan moment koji nikada neću zaboraviti, naravno - prisjetio se u emisiji 'Balkanskom ulicom' na Blic televiziji.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL (ilustracija)

