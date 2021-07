Influenserica, novinarka i poduzetnica Hana Hadžiavdagić Tabaković (36) i suprug, odvjetnik Tarik Tabaković uoči desete godišnjice braka obnovili su zavjete i priredili veliko slavlje u Zagrebu. Hana se tako, u deset godina, dva puta udala za istog muškarca, supruga Tarika. Detalje vjenčanja otkrila je na Instagramu.

- #OpetNajljepša nakon deset godina braka rekla je #DA po drugi put istom muškarcu - napisala je Hana ispod fotke na kojoj pozira u vjenčanici.

- Kada me pitaju čime me osvojio… na ovim fotkama krije se odgovor na to vječno pitanje - dodala je i s pratiteljima podijelila niz veselih fotografija sa suprugom.

Naime, influenserica je na slavlju zablistala u kratkoj bijelog haljini vrlo zanimljivog kroja. Za ovu prigodu Hana je vjenčanicu šivala po mjeri. Pohvalila se i kako nije bila niti na jednoj probi, a da joj je sve savršeno pristajalo.

Svi uzvanici na slavlju nosili su bijelo, kao i mladenka, jer je upravo to bila tema Haninog partyja. Bivša novinarka ovime se suprotstavila nekim standardima i pokazala da ne mora samo ona biti u bijelom kako bi se istaknula u moru ljudi.

- Ne treba mi bijela haljina da se istaknem i budem posebna jer sam svakako sebi opet najljepša. Živjela bijela vjenčanja, drukčija vjenčanja i vjenčanja koja postavljaju trendove. Ovo moje sigurno je jedno od takvih - objasnila je.

Uz fotke, na Instagram profilu podijelila je i video na kojemu sa suprugom Tarikom stoji dok se iznad njih odvija pravi vatrometni spektakl od deset minuta u čast njihovih deset godina braka.

- Naših #10 godina, naše #OpetNajljepša i #MužPuž vjenčanje koje nikada nismo imali, naša obnova zavjeta ispred najbližih prijatelja koji su obilježili naše zajedničke godine jer oni su više od prijatelja… oni su naša obitelj i sreća - napisala je Hana u opisu.

Slavlje se upriličilo u jednom restoranu u Zagrebu, a influenserica već danima s pratiteljima dijeli snimke i fotografije lude noći.

Na Instagram storyjima objavila je i video u kojemu je zaplesala pa i od sreće klečala na podu. Pokazala je i veliku čašu na kojoj je bio ispisan njezin zaštitni znak 'opet najljepša'.

Hanine uzvanike kroz noć su zabavljale njezine bliske prijateljice Slađana Mandić i Rialda.