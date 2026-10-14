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POTRESNO ISKUSTVO

Hanka Paldum: 'Nakon oba poroda sam završila u komi'

Piše Stela Kovačević,
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Hanka Paldum: 'Nakon oba poroda sam završila u komi'
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Foto: M.M.
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Pričala je o svojim trudnoćama pa priznala kako su obje bile teške te da je, nakon poroda proživjela dramatično iskustvo koje joj je ugrozilo život. Bila je, kaže, u kritičnom stanju, a neko vrijeme je bila bez svijesti

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Legendarna pjevačica Hanka Paldum (70) u novoj je epizodi podcasta 'Nema labavo by IN magazin' progovorila o teškim trenucima u svom životu.

Dotaknula se i svojih trudnoća pa priznala kako su obje bile teške te da je, nakon poroda proživjela dramatično iskustvo koje joj je ugrozilo život. Bila je, kaže, u kritičnom stanju, a neko vrijeme je bila bez svijesti.

Zagreb: Koncert Hanke Paldum u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski
Zagreb: Koncert Hanke Paldum u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Jesam, na oba. Imala sam tako teške te trudnoće, inače, ali i oba puta sam bila u kritičnom stanju. Vjerojatno je to bila neka vrsta kliničke smrti. Jednostavno sam znala biti poslije poroda po nekoliko sati u komi. Nisam bila svjesna ničega - rekla je.

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Kćer Minelu je rodila 1981., a pet godina nakon i sina Mirzu. Oboje djece je dobila sa suprugom Muradifom. Pjevačica je već pričala o zdravstvenim komplikacijama tijekom poroda. Rekla je tako da je nakon što je rodila Mirzu bila mrtva nekoliko minuta.

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