Hanka Paldum iskreno govrila o odnosu sa sinom: 'Nažalost...'

Hanka Paldum gostovala je u podcastu 'Nema labavo by IN magazin' gdje je otvoreno progovorila o obiteljskim odnosima, podršci najmilijih, ali i temi o kojoj nerado govori u javnosti. U razgovoru s ekipom podcasta dotaknula se odnosa koji ima s djecom te je istaknula koliko joj u svakodnevnom životu znači podrška kćeri i zeta, na koje se uvijek može osloniti.

Sarajevo: Drugi crveni tepih trećeg dana 31. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)

- Dobro je, imam, hvala Bogu. Meni je kćerka moja desna ruka u svemu i, naravno, njen suprug. Tako da ja tu, negdje sam ja lokomotiva, a negdje su oni. Sve zavisi. Ja što smatram da ja mogu, ne trebaju mi oni. Ako smatram da ne mogu, ja samo taj tovar sa sebe skinem i samo na njih prebacim. E, haj'te vi sada. I to funkcionira. Tu nema ljutnje ili nezadovoljstva, ili da se netko srdi. To se podrazumijeva - otkrila je legendarna glazbenica.

Zagreb: Koncert Hanke Paldum u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

No, iza lijepe obiteljske podrške krije se i jedna tužna i bolna priča. Hanka je, naime, otkrila kako sa sinom nije u najboljim odnosima.

- Sa sinom, nažalost, nisam u dobrim odnosima. To su takvi bolni problemi za svaku majku i o tome zaista ne želim ama baš ništa da pričam - rekla je iskreno.