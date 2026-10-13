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KRALJICA SEVDAHA

Hanka Paldum iskreno govrila o odnosu sa sinom: 'Nažalost...'

Piše Maša Mai Čigir,
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Hanka Paldum iskreno govrila o odnosu sa sinom: 'Nažalost...'
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Sarajevo: Drugi crveni tepih trećeg dana 31. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
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Hanka Paldum otvorila je dušu o svojim obiteljskim odnosima, naglašavajući važnost podrške kćeri i zeta, ali i bolnu stranu odnosa sa sinom

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Hanka Paldum gostovala je u podcastu 'Nema labavo by IN magazin' gdje je otvoreno progovorila o obiteljskim odnosima, podršci najmilijih, ali i temi o kojoj nerado govori u javnosti. U razgovoru s ekipom podcasta dotaknula se odnosa koji ima s djecom te je istaknula koliko joj u svakodnevnom životu znači podrška kćeri i zeta, na koje se uvijek može osloniti.

Sarajevo: Drugi crveni tepih trećeg dana 31. Sarajevo Film Festivala
Sarajevo: Drugi crveni tepih trećeg dana 31. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
ODUŠEVILA PJEVAČICU Hanka Paldum dobila je svoju lutku 'Hankicu' koja nosi poruku
Hanka Paldum dobila je svoju lutku 'Hankicu' koja nosi poruku

- Dobro je, imam, hvala Bogu. Meni je kćerka moja desna ruka u svemu i, naravno, njen suprug. Tako da ja tu, negdje sam ja lokomotiva, a negdje su oni. Sve zavisi. Ja što smatram da ja mogu, ne trebaju mi oni. Ako smatram da ne mogu, ja samo taj tovar sa sebe skinem i samo na njih prebacim. E, haj'te vi sada. I to funkcionira. Tu nema ljutnje ili nezadovoljstva, ili da se netko srdi. To se podrazumijeva - otkrila je legendarna glazbenica.

Zagreb: Koncert Hanke Paldum u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski
Zagreb: Koncert Hanke Paldum u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

No, iza lijepe obiteljske podrške krije se i jedna tužna i bolna priča. Hanka je, naime, otkrila kako sa sinom nije u najboljim odnosima.

- Sa sinom, nažalost, nisam u dobrim odnosima. To su takvi bolni problemi za svaku majku i o tome zaista ne želim ama baš ništa da pričam - rekla je iskreno.

PRIVLAČILA JE POGLEDE Hanka Paldum na Sarajevo Film Festivalu nosila kreaciju koja nosi jednu snažnu poruku...
Hanka Paldum na Sarajevo Film Festivalu nosila kreaciju koja nosi jednu snažnu poruku...
Sarajevo: Drugi crveni tepih trećeg dana 31. Sarajevo Film Festivala
Sarajevo: Drugi crveni tepih trećeg dana 31. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)

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