Hanka Paldum stiže u Čakovec! Pridružuje se pjevačima na koncertu za Tomu Zdravkovića

Legendarna Hanka Paldum pridružuje se izvođačima koncerta 'Sjećanje na Tomu Zdravkovića', koji će 17. listopada ispuniti Dvoranu GOC-a u Čakovcu emocijama i bezvremenskim pjesmama.

Ljubitelji regionalne glazbe imaju još jedan razlog za dolazak na koncert 'Sjećanje na Tomu Zdravkovića' u Čakovcu. Jednoj od glazbenih večeri posvećenih velikanu narodne glazbe pridružuje se i Hanka Paldum, jedna od najpoznatijih i najcjenjenijih pjevačica ovih prostora, čiji su glas i interpretacije obilježili brojne generacije.

Hanka Paldum tako postaje dio impresivne glazbene postave koja će u subotu, 17. listopada 2026. godine, s početkom u 20 sati nastupiti u Dvorani GOC-a u Čakovcu. Uz nju će na pozornici nastupiti Dejan Matić, Nemanja Nikolić, Milan Topalović Topalko, Advina Begić i Siniša Biško, uz glazbenu pratnju orkestra Miše Mijatovića.

Zagreb: Koncert Hanke Paldum u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nakon velikog uspjeha u Areni Zagreb, projekt 'Sjećanje na Tomu Zdravkovića' kreće na turneju, a Čakovec i Međimurje bit će među postajama na kojima će publika imati priliku uživo doživjeti pjesme koje su postale dio glazbene povijesti ovih prostora.

Publiku očekuje glazbeni susret s pjesmama koje su desetljećima pratile životne priče mnogih ljudi. Bit će to večer za sve koji su uz glazbu odrastali, zaljubljivali se, tugovali i slavili, ali i za mlađe generacije koje su tek otkrile bezvremensku snagu regionalne glazbe.

Toma Zdravković – umjetnik čije pjesme ne poznaju vrijeme

Toma Zdravković preminuo je 30. rujna 1991. godine u Beogradu, u 52. godini života. Rođen je 20. studenoga 1938. u Aleksincu, a tijekom karijere izgradio je jedinstveno mjesto na regionalnoj glazbenoj sceni. Bio je pjevač, skladatelj i autor koji je svojim pjesmama znao ispričati ono što mnogi osjećaju, ali teško izgovaraju.

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Njegove pjesme nisu govorile samo o ljubavi. U njima su se susretali samoća, rastanci, neuzvraćeni osjećaji, životna razočaranja i sudbine običnih ljudi. Upravo je zbog iskrenosti i emotivne interpretacije Toma Zdravković postao jedan od najprepoznatljivijih glazbenika ovih prostora.

Među njegovim najpoznatijim pjesmama nalaze se 'Svirajte noćas samo za nju', 'Dotak’o sam dno života', 'Za Ljiljanu', 'Danka', 'Kafana je moja sudbina', 'Dal’ je moguće', 'Sliku tvoju ljubim' i 'Dva smo sveta različita'. To su pjesme koje se i danas pjevaju u kafanama, na koncertima i u trenucima kada glazba postaje više od same melodije.

Njegov posljednji veliki nastup održan je 10. rujna 1991. u Podgorici, svega dvadeset dana prije smrti. Iako je od njegova odlaska prošlo 35 godina, njegova glazba i dalje živi među publikom diljem regije.

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Koncert u Čakovcu bit će prilika da publika uživo čuje neke od najvećih pjesama Tome Zdravkovića, u izvedbama poznatih regionalnih izvođača i uz pratnju orkestra Miše Mijatovića. Koncert 'Sjećanje na Tomu Zdravkovića' održat će se u subotu, 17. listopada 2026. godine, s početkom u 20 sati, u Dvorani GOC-a u Čakovcu. Ulaznice su dostupne putem sustava Eventim, gdje se mogu pronaći i dodatne informacije o koncertu.