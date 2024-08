Haris Džinović nakon razvoda rekao sinu: 'Djevojke traži po danu, a dogovori za navečer'

Krah braka bosanskohercegovačkog pjevača Harisa Džinovića (72) i njegove 20 godina bivše supruge Meline i dalje je intrigantna tema. Zajedno su dobili dvoje djece, kćer Đinu (20) i dvije godine mlađeg sina Kana, a pjevač je za srpske medije ispričao što je savjetovao sinu jedincu po pitanju žena.

- Ja samo svom sinu Kanu rekao: 'Kane, ako izlaziš navečer da upoznaš neku djevojku, tu nema kruha. Djevojke se po danu traže, a dogovaraju za navečer. Prema tome kad dođeš negdje navečer sve su zauzete'. Onda me on danas zove i kaže mi: 'Taić, obišli smo šest ili sedam bašti, upoznali smo osam djevojaka'. Ja sam mu rekao: 'Eto vidiš', a on mi kaže: 'Jao, kakav si ti lav' - rekao je Haris, prenosi Blic.

Matija Habljak/Pixsell | Foto: Matija Habljak/Pixsell

Nakon razvoda, djeca su ostala s ocem na beogradskom Senjaku, dok je Melina navodno u vezi s tamošnjim biznismenom, a i Haris je priznao da bi volio novu vezu.

- Ja sam sada slobodan muškarac. Emotivno dostupan - izjavio je nedavno Džinović.

Otkrio je i koji tip žene bi ga osvojio.

- Na mene ostavljaju dojam lijepe i pametne žene, nema ih previše! Mora biti normalna. Mora imati savjest, da ima toleranciju, da bude radna. Ljubav može biti i dodir ruke, i kad se završi u krevetu... Žene moraju imati stav! Svi ljudi bi trebali imati stav - kazao je za srpsku televiziju Prva.

Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL