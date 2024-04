Haris Džinović o razvodu: 'Djeci je žao što obitelj nije ostala na okupu. Melina? Ona je izdajnik'

Nije ni njima lako gledati to i proživljavati, ali ipak imaju svoje živote. Shvatili su i prihvatili da je to tako i živimo sada, evo ovdje nas troje, rekao je pjevač Haris Džinović (72) za Blic o djeci Kanu i Đini koju je dobio sa sada već bivšom suprugom Melinom. Prisjetimo se, on i Melina razveli su se nakon 12 godina braka, a pjevač je sada otkrio kako su djeca prihvatili njihov razvod.

- Jesu li djeca ljuta ili ne, što znam, ne bih to htio ispitivati. Njima je sigurno žao što obitelj nije ostala na okupu - rekao je.

Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Melina se, navodno, odselila iz obiteljskog doma, a odgovorio je i na pitanje vjeruje li u drugu šansu?

- Situacija s njom je mrtva. Kao da ne postoji. Kako da vjerujem izdajniku ponovo? To nema smisla - objasnio je te dodao da je vjerovao da je Melina ljubav njegovog života.

Foto: Antonio Ahel/ATAIMages/PIXSELL

Haris je priznao i da ga je cijela situacija s razvodom jako pogađala te se ja često plakao.

- Ja sam veliki emotivac. Logično je da čovjek plače, da žali i da na taj način kroz suze pokazuje svoju bol. To ništa nije novo, a nije ni sramota. Ne zanima me koliko nam je lijepo bilo nekada... Ne vidim je više jer je toliko ljutnje u meni. Toliko je nepravde i boli nanijela - zaključio je.

Prisjetimo se, Haris i Melina vjenčali su se 2014. godine u Dubrovniku nakon 11 godina veze. Uvijek su isticali i da im razlika u godinama nije problem.