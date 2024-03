Haris Džinović: 'I službeno sam razveden! Melina je nikakva žena, zanimaju je samo pare...'

Bosanskohercegovački pjevač Haris Džinović (72) stigao je na prvo ročište povodom razvoda od dugogodišnje supruge, Meline Džinović (43). Ročište se održalo u Beogradu, a Melina se nije pojavila.

Haris je ranije ovog mjeseca nastupio u zagrebačkom noćnom klubu Mint, a zanimljivo je da je na ročište stigao u istoj košulji koju je nosio na tom nastupu. Nosio je i svoj prepoznatljivi šešir, a djelovao je dobro raspoloženo. Ipak, kako piše Blic, nakon izlaska iz prostorija suda, izgledao je slomljeno.

Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

- Pitajte nju zašto nije došla, ja nemam nikakvo saznanje. Dvije strane su bile suglasne, sud je to prihvato i dao presudu. Službeno sam razveden. Osjećam se odlično. Ovo je potpuno normalna stvar, nema razloga za slavlje, ljudi su se dogovorili da ne žive zajedno. Podrška sina mi mnogo znači. Ne vjerujem ženama. Melina je nikakva žena. Ja sam kriv što sam se oslonio na tuđu svijest. Sama je rekla da je materijalist, nju zanimaju samo pare. Ne zanima me s kim me varala, sin je jako ljut na nju. Nisam žalio ni dinara na nju, sve sam joj kupovao, materijalist je - rekao je Haris.

Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Kako pišu regionalni mediji, na ročište ga je dovezao sin Kan. Prisjetimo, on i Melina zajedno imaju i kći Đinu.

Pjevač je nedavno otkrio da je Melina odlučila da je njihovoj ljubavi došao kraj, a razloge je samo kratko iskomentirao.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL/ILUSTRACIJA

- Ona je napustila mene, a ne ja nju. Ona zna razloge. Bilo mi je možda teško prije godinu dana, godinu i pol dana, jer mi se razbija obitelj. Svi živimo tu, jedino se gospođa iselila svojom voljom, tako da, pomirenje, ne. Mislim, što ja znam, slomiti kruh ovako na pola, pa ga opet sastaviti, kakav će biti? - rekao je Haris pa dodao: 'Prevareni muž uvijek zadnji sazna'.

Ipak, šuškalo se i da Haris nije bio vjeran svojoj odabranici.

Foto: Grgo Jelavić/PIXSELL/Snimio čitatelj

- Bez obzira na to što je Haris u godinama, on je veliki zavodnik. Ali nije ni on dobrica. Čuo sam kada je nedavno aludirao da se razvodi zbog toga što je on kao prevareni muž posljednji saznao, ali nije mi jasno zašto ne kaže da je i on imao avanture tijekom braka. Žene s kojima se on tajno viđao nisu baš reprezentativne za javnost, ali je s njima provodio vrijeme - rekao je izvor za srpski Kurir.