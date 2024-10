Haris Džinović otkrio kako se osjeća nakon razvoda: 'Dogodi se da ne mogu prestati plakati'

Razvod nije turbulencija. Milijarde brakova je razvedeno, za mene je to normalna stvar. Netko neće s nekim više živjeti, što sad, neće pa neće. Sve ima svoj rok trajanja, ne gledam ja na to tragično, rekao je nedavno pjevač Haris Džinović za Blic.

Džinović je proveo 12 godina u braku s 30 godina mlađom modnom dizajnericom Melinom, s kojom je vezu započeo 2002. Vijest o njihovom razvodu obišla je čitavu regiju.

Grgo Jelavić/PIXSELL | Foto: Grgo Jelavić/PIXSELL/Snimio čitatelj

- Gledam da sve prođe što mirnije, da budu obje strane zadovoljne. Uvijek će netko biti oštećen, ali Bože moj. Tako je kako jest, samo neka je mirno - dodao je.

Otkrio je i kako se osjeća nakon razvoda.

- Emotivan sam, ali uvijek pokušavam stišati tu emociju. Često kažem prijateljima, ako sjednem u auto i opali me neka pjesma, mogu plakati i po tristo kilometara. Tako se to dogodi, naiđu neke čudne emocije koje ne daju stati suzama - rekao je.

Beograd: Haris Džinović održao je koncert u Dva Jelena | Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Ipak, sad je naučio kontrolirati emocije.

- Nisam gladan velikih zalogaja i da za tim patim. Pokušavam biti miran, da me što manje nerviraju neke stvari. Nemoguće je ugasiti nervozu, ona ulazi sama i ne kuca na vrata. Kao i tuga, ona nama ne treba, ali eto, dogodi se, to je sastavni dio života i mora se čovjek nositi s tim - priznao je Džinović.

Melina i Džinović dobili su dvoje djece, sina Kana i kćer Đinu. I dok sin nije medijski eksponiran, kći Đina je zvijezda društvenih mreža.

- To što radi, vjerojatno vrlo uspješno radi. Mlada je, lijepa, ima sve atribute za javni posao. Sada, hoće li se time baviti i da li će od tog posla zaraditi lovu, to ja ne znam, to zavisi od nje - odgovorio je Džinović.

Foto: Instagram