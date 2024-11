Haris Džinović: 'Uvijek govorim ženama da ne preskaču moju ogradu jer je pod strujom...'

Živim potpuno običan život. Ali razumijem da se stvara dojam da mi sve ide lako i da su mi vrata svugdje otvorena. Trudim se biti takav da ne zatvaram vrata za sobom. Nije teško ako čovjek malo razmišlja i ponekad se povuče. S druge strane, život ne treba shvaćati preozbiljno. Treba ga doživljavati kao neku vrstu igre, šale, rekao je pjevač Haris Džinović (73) prilikom nedavnog gostovanja u emisiji 'Pusti brigu'.

Voditelji su komentirali kako Džinović djeluje strogo i ozbiljno, čak prgavo, ali on odbacuje tu percepciju.

Zagreb: Haris Džinović nastupio u Areni Zagreb | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Možda imam malo mračno lice, ali nisam prgav - našalio se Haris pa nastavio:

- Nemojte preskakati moju ogradu, pokucajte na vrata, ja ću vam otvoriti i ući ćete kao kraljice. To kažem figurativno. Ograda je sada visoka i pod strujom, pa ne mogu preskočiti! Šalim se, naravno, govorim metaforički - treba znati red.

Na pitanje o radnoj disciplini, priznao je da nije imao osjećaj da se previše trudio u poslu.

- Nisam puno radio. Sve što sam radio, išlo mi je lako. Bio to veliki obim posla ili manji, ne znam, ali se nisam pretrgao.

Beograd: Dolazak Harisa Džinovića na zakazano ročište povodom razvoda, supruga Melina nije se pojavila | Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Za kraj, pjevač je otkrio želju iz mladosti.

- U mladosti sam više želio biti nogometaš nego Tom Jones. Bilo je tu i drugih želja, ali očito sam se morao posvetiti onome za što sam talentiran. Da sam trebao biti nešto drugo, to bi se već davno dogodilo - zaključio je.

Džinović je nedavno otkrio kako se osjeća nakon razvoda od 30 godina mlađe dizajnerice Meline.

- Emotivan sam, ali uvijek pokušavam stišati tu emociju. Često kažem prijateljima, ako sjednem u auto i opali me neka pjesma, mogu plakati i po tristo kilometara. Tako se to dogodi, naiđu neke čudne emocije koje ne daju stati suzama - rekao je za Blic.

Dolazak uzvanika na proslavu Severininog 50. rođendana u klubu Mint | Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Ipak, sad je naučio kontrolirati emocije.

- Nisam gladan velikih zalogaja i da za tim patim. Pokušavam biti miran, da me što manje nerviraju neke stvari. Nemoguće je ugasiti nervozu, ona ulazi sama i ne kuca na vrata. Kao i tuga, ona nama ne treba, ali eto, dogodi se, to je sastavni dio života i mora se čovjek nositi s tim - priznao je Džinović.

Džinović je proveo 12 godina u braku s Melinom, s kojom je 2002. započeo vezu. Dobili su dvoje djece, sina Kana i kćer Đinu, koja je zvijezda društvenih mreža.

- To što radi, vjerojatno vrlo uspješno radi. Mlada je, lijepa, ima sve atribute za javni posao. Sada, hoće li se time baviti i da li će od tog posla zaraditi lovu, to ja ne znam, to zavisi od nje - odgovorio je pjevač.

Foto: Instagram