Haris Džinović žestoko je opleo po Jakovu Jozinoviću: 'Kakva je to publika koja to sluša?'

Ne bih mu zabranio da pjeva moje pjesme, ali ne bi bilo lijepo da pola koncerata pjeva moje pjesme ili bilo čije, rekao je bosanskohercegovački pjevač Haris Džinović u emisiji 'Premijera, vikend specijal', o načinu na koji Jakov Jozinović gradi svoju karijeru.

Bio je posebno oštar kad je govorio o popularnosti mlađeg kolege i koncertima koje puni.

- Čuo sam za Jakova, čuo sam da puni dvorane… Nisam ga čuo kako pjeva. To je koncertomanija! Znam kako se pune ti neki koncerti, ne bih komentirao. Ja punim u slobodnoj prodaji, to je to, a postoje i drugi načini - istaknuo je.

Foto: Antonio Ahel

Ne vidi smisao u tome da se karijera gradi na hitovima drugih izvođača.

- On pjeva sve tuđe pjesme, ne pjeva svoje. Kakva je to publika koja to sluša? To je smjena generacija… Hoće li otpjevati Čolinu pjesmu bolje od njega, ili moju bolje od mene? Naravno da ne. Nema pravo komercijalizirati tuđe pjesme, nema pravo - rekao je te dodao i kako mu takav pristup nije blizak te da ga ne smatra uobičajenim.

- Ne znam njegov repertoar. Skupi po jednu, dvije od ovoga, jednu, dvije od onoga… Ovako nikad nije bilo - zaključio je Džinović.

Zagreb: Koncert Harisa Džinovića u klubu Mint | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Sličan stav već je iznijela i Jelena Karleuša, koja je Jozinovićeve nastupe opisala kao 'karaoke' odnosno 'tribute'.

- Napravi koncert, naplati karte ljudima za tuđi rad, otpjeva i pohvali se velikim uspjehom. To je onda karaoke party. To možemo nazvati nekakvim tributeom nekih najvećih zvijezda i najvećih hitova - rekla je na K1 televiziji.

Svoj je stav potkrijepila i primjerom.

- To je kao da sam ja sad dizajner i uzmem najbolje dizajnerske komade od Balenciage, Versacea, Jean Paul Gaultiera, Muglera... stavim sve u jednu reviju i kažem pogledajte kakav sam ja dizajner i moju kolekciju. Svi bi mi se smijali - objasnila je.

- To je apsolutno isto kao i kada neki mladi pjevač pokupi najveće hitove koje su pjevači našli, otpjevali, promovirali, uložili mnogo toga i napravili velike hitove. I netko to uzme bez da pita, bez da plati... Potpuna budalaština. Ja vas molim da poštujete pjevače koji su napravili te velike hitove - zaključila je Karleuša.