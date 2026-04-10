Pogledajte što je glazbena diva poklonila Jakovu Jozinoviću uoči njegovog nastupa u Skoplju

Pjevač Jakov Jozinović pohvalio se na društvenim mrežama posebnim iznenađenjem koje ga je dočekalo uoči velikog koncerta u Skoplju.

Naime, neposredno prije nastupa u Areni Skopje, stigao mu je poklon od makedonske glazbene dive Kaliopi, koja mu je na taj način poželjela sreću. Riječ je o elegantno aranžiranom buketu cvijeća u kutiji, u kojem se posebno isticalo dekorativno srce izrađeno od plavih ruža, uz prigodnu poruku podrške.

Uz fotografiju poklona, Jozinović je na Instagramu zahvalio pjevačici.

"Kad ti jedna velika Kaliopi poželi sreću za večerašnji koncert u Areni Skopje... Hvala od srca, veselim se prvoj prilici da pjevamo zajedno", napisao je.

Podsjetimo, prije nekoliko dana Jozinović je u 10 minuta rasprodao svoj deseti koncert u Beogradskom Sava centru, a najavio je i svoj prvi samostalni koncert u Beču.