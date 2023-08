Harry i Meghan bacaju se u nove poslovne avanture: Kupili su prava na poznatu knjigu...

'Odbjegli' članovi britanske kraljevske obitelji, princ Harry (38) i Meghan Markle (42) nakon niza neuspjeha bacaju se u nove poslovne pothvate.

Izvor je za The Sun otkrio da su vojvoda i vojvotkinja od Sussexa otkupili prava na knjigu 'Meet Me At The Lake', autorice Carley Fortune. Radnja knjige po nekim je detaljima slična stvarnoj ljubavnoj priči slavnog para, od kojih je jedan izgubio roditelja u prometnoj nesreći još kao dijete, a bavi se i o problemima s alkoholom, korištenjem droga i mentalnim zdravljem.

- Teme knjige zaokupile su par i odabrana je za njihovu prvu adaptaciju s Netflixom... Ovo je njihov najveći projekt u kojem će biti producenti - rekao je izvor.

Prava na roman autorice, čija je prošla knjiga postala jedan od New York Timesovih bestsellera, Harryja i Meghan koštala su 3 milijuna dolara.

Nedavno je otkriveno da će slavni par, koji su dosad snimali samo dokumentarne serije poput 'Harry + Meghan' i još jedan dokumentarni program, 'Live to Lead' za Netflix, snimati i novu verziju 'Great Expectations'. Njihova tvrtka Archewell trenutno radi na raznim projektima, pa će tako ubrzo biti završeno snimanje Harryjeve serije o njegovoj međunarodnoj organizaciji za ozlijeđene sportaše 'Invictus games'.

Par je nedavno doživio veći poslovni poraz, kada im je platforma Spotify otkazala podcast.

Njihova je tvrtka nedavno zaposlila glumicu i producenticu Tracy Ryerson, a u međuvremenu, predstavnik Netflixa istaknuo je činjenicu da je 'Harry + Meghan' njihov najveći dokumentarni debi i inzistirao na tome da cijene partnerstvo s Archewellom.

- Nastavit ćemo raditi zajedno na nizu projekata - poručili su.