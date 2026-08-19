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Harry i Meghan vraćaju se živjeti u Ujedinjeno Kraljevstvo

Piše Zrinka Medak Radić,
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Harry i Meghan vraćaju se živjeti u Ujedinjeno Kraljevstvo
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Foto: NATHALIA ANGARITA/REUTERS
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Princ Harry i Meghan Markle vraćaju se živjeti u Ujedinjeno Kraljevstvo s djecom Archie i Lilibet

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Princ Harry i Meghan Markle vraćaju se u Veliku Britaniju, a s njima će preseliti i njihova djeca, princ Archie i princeza Lilibet, piše People. Riječ je o najvećoj promjeni u obiteljskom životu vojvode i vojvotkinje od Sussexa otkako su se 2020. godine povukli iz obavljanja kraljevskih dužnosti.

Harry (41) i Meghan (45) planiraju s Archiejem (7) i Lilibet (5) provoditi dulje razdoblje u Ujedinjenom Kraljevstvu, počevši od ovog mjeseca. Djeca bi ondje trebala krenuti u školu u rujnu, a detalji o njihovom novom domu i obrazovnoj ustanovi u kojoj će pohađati nastavu zasad se drže u strogoj tajnosti.

Foto: Instagram

Obitelj će pritom zadržati svoj dom u Montecitu u Kaliforniji, kao i kuću za odmor u Portugalu. U Velikoj Britaniji Harry i Meghan planiraju uspostaviti privatnu obiteljsku bazu koja neće biti povezana s njihovim nekadašnjim kraljevskim statusom.

Ovim potezom Harry i Meghan ponovno će imati stalniju bazu u Velikoj Britaniji prvi put otkako su se odrekli najma Frogmore Cottagea, rezidencije u Windsoru koju im je poklonila pokojna kraljica Elizabeta II.

Par je 2023. godine morao napustiti Frogmore Cottage nakon što je kralj Charles zatražio da se isele. Odluka je uslijedila nakon objave Harryjevih vrlo osobnih memoara 'Spare', u kojima je princ iznio niz detalja o svom životu unutar kraljevske obitelji.

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Foto: Yaroslav Sabitov/PRESS ASSOCIATI

Prema informacijama do kojih je došao People, kralj Charles (77) obaviješten je o planovima Harryja i Meghan u nedjelju, 16. kolovoza. Navodno pozdravlja mogućnost da će više vremena provoditi s obitelji svog sina, i to u privatnom i osobnom svojstvu.

Odluka o povratku dolazi samo nekoliko tjedana nakon što su Harry i Meghan s Archiejem i Lilibet posjetili Veliku Britaniju tijekom ljeta. Posjet je ocijenjen uspješnim, a posebno je značajan bio susret djece s djedom Charlesom, prvi nakon više od četiri godine.

Ipak, prema izvorima bliskima kraljevskoj obitelji, povratak neće značiti nikakvu promjenu statusa Harryja i Meghan. Oni će i dalje ostati privatne osobe i neaktivni članovi kraljevske obitelji, u skladu s uvjetima koje su sami postavili prilikom povlačenja s kraljevskih dužnosti.

*uz korištenje AI-ja
 
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