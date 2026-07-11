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OBITELJSKI SUSRET

Kralj Charles se ipak sastao s Harryjem, Meghan i unucima koje nije vidio od 2022. godine

Piše HINA,
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Kralj Charles se ipak sastao s Harryjem, Meghan i unucima koje nije vidio od 2022. godine
Foto: Albert Nieboer/DPA/PIXSELL
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Do susreta je došlo nakon višegodišnjeg zahlađenja odnosa između Harryja i članova kraljevske obitelji, uključujući njegova oca i starijeg brata, princa Williama. Harryjeva djeca djeda nisu vidjela od 2022. godine

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Britanski kralj Charles i kraljica Camilla ugostili su princa Harryja, njegovu suprugu Meghan Markle te njihovo dvoje djece tijekom njihova boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu, izvijestila je u petak agencija Reuters.

Do susreta je došlo nakon višegodišnjeg zahlađenja odnosa između Harryja i članova kraljevske obitelji, uključujući njegova oca i starijeg brata, princa Williama. Harry je nakon javnog i medijski praćenog razlaza s obitelji posljednjih godina Britaniju posjećivao tek jednom ili dvaput godišnje. Njegova djeca, 7-godišnji Archie i 5-godišnja Lilibet, nisu boravila u zemlji od 2022. godine.

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Vojvoda od Sussexa je u Veliku Britaniju stigao u petodnevni posjet tijekom kojeg sudjeluje u humanitarnim događanjima. Tijekom njegova boravka okončan je i višegodišnji pravni spor protiv britanskih izdavača zbog povrede privatnosti, koji je princ Harry izgubio. Prije dolaska u zemlju Harry je također imao nesuglasice s Buckinghamskom palačom oko pitanja sigurnosnih mjera i smještaja tijekom boravka.

Palača nije odgovorila na Reutersov zahtjev za komentar.

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