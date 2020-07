Harry je imao tajni Instagram račun kako bi pratio Meghan

Harry je pri prvom upoznavanju s Meghan bio opčinjen s njom. Postojala su razna nagađanja o tome tko ih je upoznao. Naposljetku su im 'sredili' spoj na slijepo

<p>Oženili su se prije dvije godine, a princ <strong>Harry</strong> (35) je bio opčinjen s <strong>Meghan Markle </strong>(38) čim ju je upoznao. Kada ju je prvi puta sreo, Harry je napravio lažni Instagram profil kako bi je mogao pratiti, piše <a href="https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/prince-harry-secret-instagram-account-22422903" target="_blank">Mirror</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Meghan i Harry su najplaćeniji celebrity par</strong></p><p>Meghan je bila aktivna na društvenim mrežama prije no što se udala za princa i imala je vlastiti blog The Tig. Počeo ju je pratiti korisnik pod imenom '@SpikeyMau5', a kasnije se ispostavilo da je profil tog naziva pripadao Harryju. U imenu koje je smislio za društvenu mrežu Harry je iskombinirao imena svojih najdražih DJ-eva.</p><p>Harry je pri prvom upoznavanju s Meghan postao opčinjen s njom. Postojala su razna nagađanja o tome tko ih je upoznao. Portal E!News piše kako ih je upoznala Harryjeva prijateljica iz djetinjstva <strong>Violet von Westenholz</strong>.</p><p>Naime, otac<strong> Violet von Westenholz </strong>je barun i blizak prijatelj s princom<strong> Charlesom </strong>(71), a izvor blizak njoj otkrio je za E! kako je počela njihova romansa.</p><p>- Harry je dosta dugo tražio pravu osobu, no nikako ju nije mogao pronaći. Za njega je to bilo utoliko teže zbog titule koju ima, stoga se jednostavno nije mogao registrirati na Tinder ili neku drugu aplikaciju za pronalazak partnera, a pronaći ju 'normalnim' putem bilo je još teže. Gotovo nemoguće. Stoga se povjerio najbližim prijateljima - ispričao je svojedobno izvor. </p><p>Kad je Harry otkrio da silno želi pronaći ženu svog života, Violet se sjetila i otkrila mu da ima 'savršenu djevojku za njega'. Sve to vodilo je do njihovog spoja na slijepo. <strong> Markus Anderson,</strong> zajednički prijatelj, tog je ljeta bio u Londonu s Meghan na teniskom turniru Wimbledonu, gdje su bodrili <strong>Serenu Williams</strong>. Nakon toga organizirano je druženje u Soho Houseu za desetak ljudi. Harry je tada dobio priliku upoznati Meghan.</p><p>Princ je, i prije no što ju je upoznao, pratio njezinu glumu u odvjetničkoj seriji 'Suits'<strong>, </strong>gdje je igrala lik mlade vježbenice <strong>Rachel.</strong></p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>