Knjiga koja će uništiti odnose: 'Harry je krivac, a ne Meghan'

Sljedeći mjesec izlazi biografija o vojvodi i vojvotkinji od Sussexa, a autori knjige ističu kako su od pouzdanih izvora saznali kako je Harry htio napustiti se obveze i otići što dalje od svojih dotadašnjih ukućana

<p>Princ <strong>Harry </strong>(35) bio je frustriran kraljevskim načinom života i on je bio glavni pokretač u napuštanju kraljevskih dužnosti i odlaska u Ameriku. Dakle, njegova supruga <strong>Meghan Markle</strong> (38) nije ništa kriva, ako je suditi po novoj knjizi 'Finding Freedom' autora <strong>Omida Scobieja</strong> i <strong>Carolyn Durand</strong>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Harry obožava popravljati frizuru svojoj ženi</strong></p><p>U toj se biografiji ističe kako je Harry imao loš odnos sa starijim članovima obitelji čim se vjenčao s Meghan. Kad mu je prekipjelo, napustili su London i uputili se ka Los Angelesu. Kako pišu britanski mediji, kraljica <strong>Elizabeta II.</strong> (94) bila je poprilično u šoku kad su Harry i Meghan donijeli svoju odluku o napuštanju dužnosti i objavili je početkom siječnja na Instagramu. </p><p>- Harry je bio vrlo 'zakočen'. Htio je razgovarati o svemu tome sa svojom bakom i ocem, ali svaki put bi naišao na nekakvu barijeru koja bi ga spriječila u izvršavanju tog cilja. I to je bilo vrlo frustrirajuće - kaže izvor blizak kraljevskoj obitelji i dodaje da bi se princ inače jako uzrujao kad bi mu netko rekao da se nešto ne može napraviti. </p><p>Palača bi uvijek imala isti pristup - 'kako smo to napravili prošli put?', a Harry je htio da se nekad stvari naprave drukčije. Izvor tvrdi da ga je Meghan 'huškala' da nešto napravi, ali mu je isto tako dala i samopouzdanje koje mu je nedostajalo da bi neka pitanja došla na površinu. </p><p>Biografija će biti i službeno objavljena sljedeći mjesec, a smatra se da bi mogla uništiti sve odnose s kraljevskom obitelji ili ih spustiti na vrlo nisku razinu, a oni će, dakako, pokušavati sve prikriti. Odnos dvojice braće, princa <strong>Williama</strong> (38) i Harryja već duže vrijeme nije bajan, a uskoro bi zbog informacija koje se nalaze u knjizi, mogao postati totalni kaos. </p><p>Neki tvrde da su autori knjige zapravo pristaše Meghan i Harryja i da su brojne informacije izvukli od ljudi koji su bliski tom kraljevskom paru. Iako nije potvrđeno, šuška se i kako su vojvoda i vojvotkinja od Sussexa osobno razgovarali s autorima. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p><a alt="Ad options" id="div-gpt-ad-in-article-slot-ad-menu-nav" title="Ad options"></a></p>