Oprah Winfrey (67) i princ Harry (36) na emisiji Good Morning America promovirali su svoju dokumentarnu emisiju 'The Me You Can't See', koja će se baviti mentalnim zdravlje.

Emisija će se premijerno emitirati danas. Nekoliko poznatih osoba također će se pridružiti vojvodi i Oprah u petodijelnoj seriji, a među njima su pjevačica Lady Gaga (35), gumica Glenn Close (74) i Zak Williams (38), sin pokojnog glumca Robina Williamsa.

Harry je tijekom razgovora sa Zakom otkrio kako je ključni trenutak za njega, Oprah i sve njihove goste bilo to što su odlučili pomoći drugima. Kažu kako im je upravo to pomoglo da sami prebole traume.

- Gledati kako su drugi ozdravili dio je našeg procesa ozdravljenja - rekao je vojvoda od Sussexa.

Također je spomenuo da su njegovo iskustvo i iskustvo Zaka Williamsa izrazito slična. Zak je nakon smrti oca Robina postao zagovornik mentalnog zdravlja i tako odlučio pomagati drugima, dok je Harry osnovao sportsko događanje Invictus Games koje se fokusira na ozlijeđene vojnike i veterane.

- Zakova priča klasični je primjer (toga kako pomaganje drugima pomaže) i postoji paralela između toga što se dogodilo njemu, a što meni - usporedio je Harry, jer su obojica prerano izgubili roditelje.

Harry je također spomenuo da mu je terapija, na koju ga je nagovorila supruga Meghan Markle (39), izuzetno pomogla u tome da prihvati to što mu se dogodilo i s time se nauči nositi

- Mnogo je ljudi ove godine je shrvala tuga, posebno ove godine... a nisu imali priliku pošteno žalovati - rekla je Oprah i dodala kako se ona i Harry nadaju kako će ova doku-serija nagovoriti one koji se muče s mentalnim problemima da potraže pomoć.