Princ Harry (36) otvorio je dušu Oprah Winfrey (67) u njezinoj novoj emisiji “The Me You Can’t See”, javlja Page Six.

- Bio sam spreman drogirati se, piti, učiniti bilo što da ne bih osjećao ništa - rekao je princ Harry Oprah i dodao: - Nisam pio od ponedjeljka do petka, ali bih zato u petak popio tjednu količinu alkohola. Nisam pio iz gušta, nego zbog toga da pokušam nešto prikriti.

Nakon Dianine smrti prošao je pakao, a u obitelji nije imao s kim pričati o tome.

- O problemima se nije pričalo, već ih se moralo gurati pod tepih - otkrio je.

Zbog svega toga počeli su mu se javljati napadaji panike.

- Svaki put kad bih trebao odjenuti odijelo i kravatu, počeo bih se znojiti i hvatali su me napadaji panike. Period od 28. do 32. godine za mene je bio noćna mora. Čim bih vidio kameru, počeo bih se znojiti - priznao je Harry.

Kaže da je za sve to kriva trauma koju je doživio zbog odgoja i odrastanja u uvjetima koji su običnim ljudima nezamislivi.

- Ljudi koji su povrijeđeni tijekom odrastanja i od svog okruženja, od onog čemu su bili izloženi i što su vidjeli, njima te traume izađu tako da ih je nemoguće kontrolirati - ispričao je Harry i dodao: - Mislio sam da će mi obitelj pomoći, no svaka moja molba bila je ignorirana. Ili su šutili ili jednostavno prešli preko toga.

Na kraju je naglasio da je zapravo vrlo sličan svojoj majci Diani. Ni ona, kaže, nije pripadala tom sustavu, a nije mogla otići iz njega.

- Jako sam sličan mami. Osjećam da ne pripadam tom sustavu, a ipak sam zaglavio u njemu. Nisam razmišljao o njoj jer bi me to rastužilo. Jednostavno, nisam je mogao vratiti, a čemu onda razmišljati o tome. Kad bi me netko pitao kako sam, nikad ne bih odgovarao da sam sretan, samo da sam 'u redu' - rekao je Harry.