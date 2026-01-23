Obavijesti

OD SVIBNJA

Harry Styles kreće na turneju: Stiže i u Europu, evo gdje sve

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
3
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

U jednom od najavljenih gradova imat će čak 30 koncerata. Na pojedinim datumima kao posebni gosti najavljeni su Robyn, Shania Twain, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé, Skye Newman i Fcukers

Admiral

Glazbenik Harry Styles (31) objavio je prve datume turneje “Together Together”, koja prati izlazak njegovog četvrtog solo albuma “Kiss All the Time. Disco, Occasionally.” Turneja kreće od svibnja, a trajat će do prosinca ove godine.

London: Dolazak poznatih na dodjelu Brit Awardsa
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Turneju promovira Live Nation, a obuhvatit će ukupno 50 koncerata u sedam svjetskih gradova - u Amsterdamu, Londonu, São Paulu, Mexico Cityju, New Yorku, Melbourneu i Sydneyju. Prema najavi, Styles će ove godine nastupati isključivo u tim gradovima.

Posebno se ističe 30 koncerata u njujorškoj dvorani Madison Square Garden, što su ujedno i jedini nastupi koje će održati u SAD-u, kao i šest uzastopnih večeri na stadionu Wembley Stadium u Londonu.

'My Policeman' Premiere - 2022 Toronto International Film Festival
Foto: JPA/AFF-USA.com/PRESS ASSOCIATIO

Na pojedinim datumima kao posebni gosti najavljeni su Robyn, Shania Twain, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé, Skye Newman i Fcukers. Iako su zasad objavljeni samo ovi datumi, izvori tvrde kako 'to još nije sve' i da slijede i novi datumi, što je česta praksa kod njegovih turneja.

