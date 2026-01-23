Harry Styles kreće na turneju: Stiže i u Europu, evo gdje sve

Glazbenik Harry Styles (31) objavio je prve datume turneje “Together Together”, koja prati izlazak njegovog četvrtog solo albuma “Kiss All the Time. Disco, Occasionally.” Turneja kreće od svibnja, a trajat će do prosinca ove godine.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Turneju promovira Live Nation, a obuhvatit će ukupno 50 koncerata u sedam svjetskih gradova - u Amsterdamu, Londonu, São Paulu, Mexico Cityju, New Yorku, Melbourneu i Sydneyju. Prema najavi, Styles će ove godine nastupati isključivo u tim gradovima.

Posebno se ističe 30 koncerata u njujorškoj dvorani Madison Square Garden, što su ujedno i jedini nastupi koje će održati u SAD-u, kao i šest uzastopnih večeri na stadionu Wembley Stadium u Londonu.

Foto: JPA/AFF-USA.com/PRESS ASSOCIATIO

Na pojedinim datumima kao posebni gosti najavljeni su Robyn, Shania Twain, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé, Skye Newman i Fcukers. Iako su zasad objavljeni samo ovi datumi, izvori tvrde kako 'to još nije sve' i da slijede i novi datumi, što je česta praksa kod njegovih turneja.