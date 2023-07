Harry Styles na odmoru otkrio tetovažu: Fanovi nagađaju da je posvećena bivšoj djevojci Oliviji

Britanska zvijezda i pjevač benda One Direction, Harry Styles (29), na odmoru je u Italiji nakon duge svjetske turneje. U petak je snimljen na brodu u Bolseni, a zbog kraćih kupaćih hlačica fotografi su 'uhvatili' i tetovažu na bedru.

Kurzivom je ispisana riječ 'Olivia', a fanovi su odmah posumnjali da je riječ o posveti bivšoj djevojci Oliviji Wilde (39). Otkrili su i novu tetovažu, riječ 'colazione' što na talijanskom znači doručak i također je ispisana na njegovoj nozi, a nije jasno postoji li ikakva veza između tih tetovaža.

Foto: Instagram/Schreenshoot

Pjevač je na brodu uživao sa skupinom prijatelja, uključujući i bivšeg voditelja emisije 'Late Late Showa' Jamesa Cordena i manekenku Victoria's Secreta, Jacquelyn Jablonski. Ipak, dok je tetovaža odmah privukla veliku pažnju, neki fanovi sugeriraju da je riječ o posveti pjesmi One Directiona 'Olivia' s njihovog albuma iz 2015. godine, 'Made in the A.M'.

Styles i Wilde su u vezi bili od siječnja 2021. do studenog 2022., a za to vrijeme su zajedno snimili i film 'Don't Worry Darling', kojeg je Wilde, osim što ima jednu od glavnih uloga, i režirala. Ona iz prethodnog braka s Jasonom Sudeikisom ima dvoje djece, dok je ovo njemu bila najduža veza koju je imao.

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Izvor je za Paxe Six rekao kako je njihov prekid bio prijateljski, a prema drugim tvrdnjama, glumica i pjevač su, unatoč prekidu, još uvijek u dobrim odnosima.

- Među njima nema zle krvi. Harry nije šutnuo Oliviju, ili obrnuto. Ovo je najduža veza koju je Harry ikada imao, tako da je očito da imaju posebnu vezu - objasnio je izvor.