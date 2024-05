Harry Styles opet je slobodan! 'Stvari su se malo zaoštrile...'

Bivši član grupe One Direction, pjevač Harry Styles (30), i glumica Taylor Russell navodno više nisu zajedno, piše Daily Mail. Počeli su se viđati prije 14 mjeseci, a posljednji put su ih zajedno vidjeli u travnju u Tokiju kada su se vozili bicklima.

- Harry i Taylor su prekinuli. Prošli su kroz težak period nakon putovanja u Japan i neko su vrijeme razdvojeni. Bili su divan par i bilo je očito da je Taylor usrećila Harryja, ali stvari su se malo zaoštrile pa su uzeli vremena - rekao je izvor za strane medije.

EXCLUSIVE: **PREMIUM EXCLUSIVE RATES APPLY** Just Let Me Adore You! Harry Styles Confirms His Romance With New Girlfriend Taylor Russell For The First Time As The Pair Are Spotted Looking Cosy In London | Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

Svi su primijetili kako je glumica na ovogodišnjoj Met Gali došla bez Sytlesa.

The Met Gala red carpet arrivals in New York City | Foto: Andrew Kelly

U ožujku je bliski izvor za medije izjavio kako je pjevač spreman za novo poglavlje u životu, pritom misleći na obitelj.

- On je zaljubljen u Taylor. Želi obitelj s njom i to je sljedeća faza njegova života - rekao je.

Pjevač je prije Russel bio u vezi dvije godine s glumicom Olivijom Wilde, kojoj je posvetio i jednu tetovažu.

storyeditor/2022-09-27/profimedia-0725851871.jpg | Foto: PROFIMEDA