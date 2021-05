U intervjuu s Oprah Winfrey (67) u ožujku, u kojem su princ Harry (36) i njegova supruga Meghan Markle (39) javno optužili kraljevsku obitelj za rasizam, izjavili da se Meghan borila sa suicidalnim mislima i da su se, posebno Harry, osjećali zatočeno. Harry je nastavio davati intervjue i izjave o tome koliko mu je bilo teško, a nakon emitiranja dokumentarne serije 'The Me You Don't See', broj optužbi se samo povećao.

U seriji, koju je napravio u suradnji s Oprah, Harry je nastavio otvarati dušu gledateljima. U razgovorima s Winfrey dodatno je govorio o svojim problemima u djetinjstvu, kao i prije te nakon što je napustio kraljevsku obitelj. Priznao je da se najviše kaje što se nije jače usprotivio rasizmu.

- Napravili smo sve što smo mogli kako bismo nastavili raditi svoj posao i igrati uloge - opisao je Harry četiri godine u kraljevskoj obitelji prije nego su on i Meghan otišli u Ameriku.

Čak i kad su odlučili otići, jer su se osjećali zarobljeno, kaže kako im je rečeno da to ne mogu napraviti. Ponovno je spomenuo da je Meghan htjela počiniti samoubojstvo i da je to jedan od razloga zašto su prestali obnašati svoje dužnosti.

Najsnažnije se okomio na svog oca, princa Charlesa (74). Tvrdi da je njega i brata, princa Williama (38), otac prisilio da pate kao djecu. A kad se obratio Charlesu u vezi s Meghaninih suicidalnih misli, rekao je da je susreo "apsolutnu tišinu" i "zanemarivanje".

- To nema smisla. Samo zato što si ti patio, ne znači da i tvoja djeca moraju patiti - izjavio je princ Harry. Tako je nastavio svoje prijašnje tvrdnje da je Charles loš roditelj, što je naučio iz načina na koji ga je odgojila kraljica Elizabeta II. (95).

Anonimni izvor blizak kraljevskoj obitelji, opisao je za DailyMail reakciju obitelji na nova otkrića.

- Harryjeva baka sve je ovo shvatila veoma osobno i duboko je uzrujana time što je Harry rekao, posebno oko komentara vezanih uz Charlesovo očinstvo - podijelio je izvor.

Smatra se kako Charles i dalje želi pomirbu sa sinom, unatoč svemu što je Harry rekao u javnosti. Izvor tvrdi da Charles nije osvetoljubiv te da će Harryja odbaciti samo u slučaju direktnog napada na kraljicu, jer će tada stati na stranu kraljice.

- Obitelj oba Harryjeva intervjua s Oprah smatra veoma bešćutnima - rekao je izvor.