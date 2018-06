Harvey Weinstein na sudu: Ne osjeća se krivim za silovanje

Filmski producent Harvey Weinstein (66) na njujorškom je Vrhovnom sudu izjavio kao se ne osjeća krivim po trima točkama optužnice. Riječ je o dvjema optužbama za silovanje te jednom prvostupanjskom kaznenom djelu seksualnog uznemiravanja, javlja CNN.

Kako je objasnio njegov odvjetnik Benjamin Brafman. filmski mogul ranije je odbacio sve optužbe povezane za seksualne radnje bez pristanka te je pušten da se brani sa slobode uz jamčevinu od milijun dolara.

Odvjetnik je dodao kako se njegov klijent na sudu idući put treba pojaviti 20.rujna.

Weinstein se vlastima predao 25. svibnja nakon što su The New Yorker i The New York Times objavili niz članaka u kojima ga je više žena optužilo za neki oblik seksualnog zlostavljanja.

Podsjetimo, nakon što ga je i bivša američka glumica Lucia Evans (36) optužila za prisiljavanje na oralni seks 2004., počelo se nagađati da će se producent predati njujorškim vlastima.

Weinstein i njegov odvjetnik tada još nisu željeli komentirati slučaj, a danas mediji doznaju da je upravo taj slučaj, uz optužbu glumice Marie Paz de la Huerta koja tvrdi da ju je Weinstein dvaput silovao, dva najjača slučaja koje optužba ima protiv njega.

Optužbe za seksualno zlostavljanje Weinsteina su stajale i braka. On i modna dizajnerica Georgina Chapman (41) potpisali su u siječnju papire za razvod, a ona ga je ostavila u listopadu prošle godine. Par se o uvjetima razvoda dogovorio malo prije 10. godišnjice braka, a u tome im je uveliko 'pomogao' njihov predbračni ugovor.