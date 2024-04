Harveya Weinsteina odvezli su u bolnicu: 'Treba mu pomoć!'

Bivšeg holivudskog producenta Harveya Weinsteina odvezli su u bolnicu, javlja Sky News. Vijest je potvrdio i njegov odvjetnik Arthur Aidala te dodao kako se Weinstein nalazi u bolnici na Manhattanu na pretragama.

- Čini se da mu treba puno pomoći, fizički. Ima puno problema. Ide na razne pretrage - rekao je odvjetnik.

Prije nekoliko dana sud u New Yorku poništio je presudu Harveyju Weinsteinu zbog spolnog zlostavljanja 2020., slučaja koji je doveo do pokreta #MeToo. U odluci donesenoj s četiri glasa za prema tri protiv, sud je zaključio da je predsjedavajući sudac pogriješio dopustivši tužiteljima da uvedu svjedočenja žena koje su tvrdile da ih je Weinstein napao iako nisu bile dio optužbi protiv njega.

FILE PHOTO: Film producer Harvey Weinstein arrives at New York Supreme Court in Manhattan in New York City | Foto: MIKE SEGAR/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Žalbeni sud zaključio je i da je sudac pogoršao svoju pogrešku dopustivši da Weinstein bude ispitivan na način koji ga je prikazao u 'jako štetnom' svjetlu. 'Lijek za te nečuvene pogreške je novo suđenje', odlučio je sud.

Weinstein služi kaznu od 23 godine zatvora nakon što je osuđen u veljači 2020. da je spolno napao bivšu pomoćnicu producenta 2006. i da je silovao glumicu 2013. Sada je na okružnom tužitelju Manhattana Alvinu Braggu da odluči hoće li ponovno dati Weinsteina na sud. Njegov glasnogovornik nije odgovorio na zahtjev za komentarom, kao ni Weinsteinov odvjetnik.

FILE PHOTO: Film producer Harvey Weinstein departs from a court hearing in New York | Foto: CARLO ALLEGRI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL