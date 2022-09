Hauser i Šulić oprostili su se od Hrvatske kao 2Cellos: 'Slijedimo srce i oboje smo sretniji no ikad'

Glazbeni dvojac 2Cellos održali su posljednji koncert u Hrvatskoj u rasprodanoj zagrebačkoj Areni nakon kojeg Stjepan Hauser (36) i Luka Šulić (35) kreću sa samostalnom karijerom. Za InMagazin su ispričali svoje dojmove.

- To su te jedne ipak pomiješane emocije, ipak smo mi 10, 11 godina zajedno proveli, toliko toga, u dobru i u zlu, kao u braku što kažu. Sve smo prošli zajedno i nekako navikneš jedan na drugoga, na neki smo način povezani, tek sad smo mi bolji frendovi nego ikad - priznao je Stjepan Hauser.

Hauser i Šulić odsvirali su jedan od svojih najemotivnijih koncerata u karijeri. Koncert u Hrvatskoj dio je njihove oproštajne svjetske turneje.

- Svatko je dobio što je htio, svatko ide tim nekim svojim putem, slijedi svoje srce i oboje smo sretniji nego ikad prije i ponosni na sve što smo zajedno ostvarili, narasli smo ne samo kao muzičari nego i kao osobe i ljudi, kroz taj zajednički put, puno smo naučili - kažu glazbenici.

Svjetski poznati duo 2Cellos nastao je 2011. godine kada su Šulić i Hauser, nakon dugogodišnjeg sviranja klasične glazbe na violončelima obradili pjesmu Michaela Jacksona, 'Smooth Criminal'. No jedna je stvar na koju su najponosniji.

- Najponosniji? Da smo došli živi do kraja! Ono na što smo najponosniji je da zaista rijetkima pođe za rukom da zaista možemo napunit Arene diljem svijeta. To je nešto što je zaista, puno je tih senzacija na internetu, puno je tih ljudi s milijunima pregleda na internetu, pratitelja, svega, ali stvarno postati taj jedan bend s takvim jednim pedigreom, gdje god se pojavi da rasproda... To je jedno dostignuće na koje smo najviše ponosni jer to je zapravo ta ljubav koju naši fanovi nama daju, kad dođu zbog tebe, kupe tu kartu, zato se i mi osjećam tako odgovorni da uvijek dajemo najbolje, zadnju kap znoja - kažu.

