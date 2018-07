Hauser objavio video: Oliver ga škakljao i nije mu dao svirati...

Zauvijek prijatelji, tako je Stjepan Hauser (32) opisao svoj odnos s preminulim pjevačem Oliverom Dragojevićem uz simpatični video iz 2015. koji pokazuje koliko je njihov odnos bio prijateljski. Dvojac je nastupao na 'Open jazz festivalu' u Veloj Luci.

Friends forever ❤️🙏 Objavu dijeli HAUSER (@hausercello) Srp 30, 2018 u 2:01 PDT

- Stjepan i njegov prijatelj Luka Šulić bili su prethodno na Hvaru - zezao je 'morski' vuk violončelista, a onda se Hauser ugurao kod Olivera koji je sjedio za klavirom i zagrlio ga.

- Ma ostavi taj klavir - rekao je Oliver Hauseru koji je počeo svirati, a publika je prasnula u smijeh. Zezali su se, škakljali, štipali, kao pravi prijatelji.

- Pozvao sam Hausera u Velu Luku, rekao sam mu da to nije plaćeno, a on me pogleda i upita 'Ma kakva plaća, došao sam da te vidim' - ispričao je Dragojević. Zatim je nastavio zezati Hausera kako ne zna pjevati.

- Ne znaš pivat? On ne zna pivat. Gibo napisao pismu, a on pak ne zna plesati, pa ća je ovo - komentirao je Oliver i pozvao Gibonnija (49) na pozornicu gdje su zajedno zasvirali.

Ostavio nas je... 😭😭😭 Objavu dijeli HAUSER (@hausercello) Srp 29, 2018 u 4:52 PDT

Hauser se danas, kako kaže, ne može pomiriti s gubitkom Olivera.

- Otišao je onaj najveći. Legenda kakve više nikad neće biti. Otišao si prijatelju moj, ali kao da nisi jer tvoj glas, tvoja pisma zauvijek će ostati utkana u našim srcima, slušat će te i moja djeca, moji unuci, i njihova djeca... počivaj u miru, ostavio si trag u beskraju - rekao je glazbenik.