Evo što će u petak biti u vašim omiljenim sapunicama...

Divlje pčele

RTL 20:15

Teodora ne zna što bi učinila s Josinim pismom, a iznenadni dolazak njezine majke baca je u očaj. Zora više ne može ostati u skrovištu i odluči se vratiti. U kući Vukasa slavi se dolazak bebe.

La Promesa

HRT1 13:20

Leocadia se umiješa kako bi spriječila Píjin povratak. Ángela i Curro odluče pokušati još jedanput. Adriano odlukom potrese La Promesu: odlazi i odvest će djecu.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Tim se trudi što prije naći Halsteada, kojeg su oteli nasilnici sa ženom koja je povezana sa slučajem u kojem je Halstead pogriješio, a njegova pogreška žrtvu stajala života.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Mještani su dobili poziv za svjedočenje u bitki Martina i Matije za skrbništvo. Ljudi su uzrujani pozivima i nitko nije baš sretan. Milica poludi na Marka zbog pomirbe s Martinom. On se jada Mirjani. Lucu muče ozbiljni problemi.

Crno more

NOVA TV 18:10

Kočarijevi pastiri dižu pobunu, puštaju stoku i napadaju ljude odane Adilu. Eleni odlazi u ambulantu pomoći pretučenom Eyüphanu, dok Hicran i dalje glumi brižnu majku.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Sofía se sastane s Pilar kako bi je ispitala. Djevojka iznenadi Pilar i Estebana dizajnom nakita za Velvet. Pilar zahtijeva da njezin brat nešto učini kako bi smirio kćer.