Glazbenik Stjepan Hauser (35) je za Story otkrio što se događa u njegovom poslovnom životu, ali i na privatnom planu.

- Toliko je toga u procesu, velikih stvari, projekata koje u ovom trenutku ne smijem u potpunosti otkriti, ali uskoro će svijet svjedočiti revolucionarnim događajima i djelima. U posljednje dvije, tri godine objavio sam stotine videa i pjesama iz različitih dijelova svijeta uglavnom na društvenim mrežama. Sada je u planu sve to pretočiti na službenu svjetsku razinu u suradnji s najboljim glazbenicima, producentima i najvećim imenima u glazbenoj industriji – rekao je čelist.

Zatim se Stjepan prisjetio svojih glazbenih početaka s bivšim članom dvojca 2Cellos, Lukom Šulićem (34).

- Naša suradnja dogodila se kada smo obojica bili na životnoj prekretnici pred sam kraj studija u Londonu. Imali smo goreću želju napraviti nešto revolucionarno, uzbudljivo i ludo. Obojica samo svirali s puno energije, adrenalina i strasti te smo znali da bi, ako se spojimo, mogla nastati eksplozija. To se i dogodilo – prisjetio se Stjepan.

Raspad 2Cellosa je iznenadio mnoge,a najviše obožavatelje dvojca. Hauser je napokon odlučio reći razlog raspada i detalje o njegovom odnosu sa Lukom.

- Luka i ja se jako razlikujemo po karakteru, on vodi miran obiteljski život sa suprugom i troje djece, a ja sam potpuna suprotnost. Moj život je poput najluđeg filma koji ćemo jednog dana možda i gledati. Totalno nepredvidljiv, pun avantura, uzbuđenja i nepresušnog stvaralaštva. Obojica smo zaključili kako je bolje da svatko nastavi svojim putem i tempom – iskreno je rekao čelist.

U ožujku ove godine najavljena je posljednja turneja 2Cellosa, na kojoj se očekuje da napune arene diljem svijeta. Posjetit će SAD, Europu, Australiju... a dvojac se raduje što će po zadnji put skupa proputovati i nastupiti kao 2Cellos.

Hauser je otkrio da isključivo prati svoje srce i instinkt, što je dovelo do pitanja o njegovom ljubavnom životu. Na pitanje čime najviše privlači žene, čelist je rekao:

- Cijelo moje stvaralaštvo prožeto je romantikom i senzualnošću do krajnjih granica. Žene su mi uvijek bile glavni izvor inspiracije i moje muze. Svojim stvaralaštvom odajem počast ženskom rodu, a one to osjećaju i stostruko mi vraćaju – tvrdi Hauser.

Zatim se osvrnuo i na to da bez obzira na karijeru, novac, uspjeh i turneje nije teško pronaći pravu osobu jer će se prava osoba pojaviti u pravom trenutku. Na pitanje o bivšim ljubavima čelist je rekao da ima samo lijepa iskustva i uspomene. Za kraj, na pitanje kako zamišlja umirovljeničke dane čelist je rekao:

- Ne zamišljam ih, moj će život biti avantura do zadnjeg daha - pojasnio je Hauser.