Stjepan Hauser (35) i Luka Šulić (34) od 26. ožujka 2022. do 4.12. 2022. posljednji će put nastupati na turneji kao 2Cellos. Pod izdavačkom kućom Sony Masterworks su od 2011. godine, a u svibnju te godine objavili su svoj prvi album.

POGLEDAJTE VIDEO:

U rujnu ove godine objavili su dugoiščekivani, šesti studijski album 'Dedicated' i spot za pjesmu 'Sweet Child O' Mine', obradu hita Guns 'N' Roses. Spot je kao i neki prethodni snimljen u bivšem vojnom hangaru u Puli. Albumom 'Dedicated' slave desetu obljetnicu karijere, a naziv albuma je prikladan jer govori o tome koliko su posvećeni bendu, violončelu i obožavateljima, kao i stilu sviranja.

Bend će iduće godine izvesti svoje posljednje nastupe nakon 10 godina zajedničkog rada, sviranja i nevjerojatnog zabavljanja publike. U tom su desetljeću 'izašli iz okvira' klasične glazbe i oduševili, ne samo Hrvatsku, već i cijeli svijet.

'Vrijedni milijune'

Naime, njihova procijenjena vrijednost sada seže i do 25 milijuna dolara. Prvi su puta svijet oduševili 2011. godine kada je dvojac izbacio video vlastite adaptacije pjesme Michael Jacksona, 'Smooth Criminal'. Taj ih je video lansirao u zvijezde.

Obojica obožavaju glazbu od malih nogu i uvijek su znali da će od svoje ljubavi prema glazbi i sviranju jednog dana napraviti karijeru. Šulić je tako pohađao 'Royal Academy of Music' u Londonu, a Hauser 'Royal Northern College of Music' u Manchesteru.

Njihov YouTube kanal trenutno ima gotovo šest milijuna pratitelja i čak preko 1.5 milijardu pregleda ukupno. Osim samih nastupa, na svojim su društvenim mrežama odlučili pokazati svoju umjetnost, a od toga i dobro zaraditi. Tako se može procijeniti da pomoću svog YouTube kanala violončelisti zarade čak 4.800 dolara po danu, to jest 1.7 milijuna dolara godišnje pomoću reklama koje se prikazuju u njihovim videozapisima, izračunao je Naibuzz.

Naravno, društvene mreže nisu jedini izvor zarade ovih zvijezda jer su tijekom karijere nastupali u više od 40 zemalja. Isti izvor tako navodi da po koncertu tako ovaj duo zaradi od 60.000 do 200.000 dolara, ovisno o veličini događanja. Oni u prosjeku godišnje izvedu od 40 do 60 koncerata što bi im donijelo zaradu od četiri do 12 milijuna dolara godišnje.

'Pametna ulaganja'

Hauser se prije tri godine utaborio kraj Pule u mjestu Pomeru, i to u ultramodernoj vili od stakla i betona. Violončelist u dvorištu ima teren za odbojku na pijesku i bazen.

- I ova kuća je investicija za budućnost, a ne liječenje nekih kompleksa. Nisam išao za novcem, jer mogao bih živjeti i u baraci, već je to došlo kao "nusproizvod" onoga što volim. A tu su glazba, čelo i publika. Moja je poruka da cilj ne smije biti novac, nego posao prema kojem osjećate strast i koji volite cijelim svojim biće. Ostalo će već doći samo - izjavio je nedavno Hauser za Gloriju.

Raskošnu vilu u Istri glazbenik je uredio po svom ukusu. Nakon brojnih turneja zaželio se svog doma u kojem mu često kuha majka Marija. Fotografije doma podijelio je s pratiteljima na društvenim mrežama, a obožavatelji su bili oduševljeni njegovom 'malom' oazom. Osim odbojkaškog terena, Hauser ima i privatni bazen u kojem se rado 'brčka', pogotovo u ljetnim mjesecima.

- Ovo je čista inspiracija. Pogled, ujutro kad se probudiš, izlazak pa zalazak, zamisli gledaš zalazak sunca i sviraš ovdje, mir i tišina. Božanstveno! To se ne može usporediti ni sa čim - dodao je violončelist. Još mu nedostaje samo 'ženska ruka'... - rekao je tada za InMagazin.

Za razliku od Hausera, čini se kako Šulić svoju privatnost i dom voli skrivati, a najviše objavljuje uz svoju suprugu i djecu.

'Obiteljski čovjek i samouvjereni magnet za žene'

Ipak, čini se kako ih suprotnosti privlače.

- Super nam ide i samostalno. Imam turneju, koncerte, Stjepan također ima turneju. Najveća je snaga dvojca 2Cellos u tome što smo kao individualci toliko snažni da možemo svirati sami i imati odličnu karijeru, a kada se spojimo, onda jedan plus jedan nisu dva nego tri. Stvarno možemo puniti arene po cijelom svijetu. Zato 2Cellos i jest svjetski glazbeni fenomen, jer smo i kao individualci kvalitetni. Možda se u budućnosti opet dogodi ovakva pauza, možda opet poželimo nešto snimiti sami jer smo drukčiji', ispričao je Šulić prošle godine za Story.

Naime, Šulić i supruga Tamara u braku su od 2017. godine, a zajedno imaju troje djece. Najstarijeg sina Valu, kćer Hanu, a ove godine su dobili i treće dijete. U veljači im se rodio sin Leo.

Za njihovu se vezu doznalo početkom listopada 2015. godine, kada su zajedno bili na koncertu Massima Savića u mariborskom klubu Rožmarin, a Šulić je svoju lijepu Mariborku zaprosio tijekom turneje 2Cellosa po Novom Zelandu, gdje ga je Tamara pratila.

Oženili su se 2017. godine, a Tamara je tada bila trudna s njihovim prvim djetetom, sinom Valom. Godinu i pol kasnije stigla je kćer Hana, a u veljači ove godine, Tamara je rodila sina Lea.

S druge strane, Hauser je daleko od tipičnog prikaza obiteljskog čovjeka. On o svom privatnom životu inače ne otkriva puno, no najpoznatija veza u koju je ušao neupitno je ona s pjevačicom Jelenom Rozgom (44). Njihova je veza trajala dvije i pol godine, a prekinuli su 2017. Bili su i zaručeni. Djelovali su sretno i skladno, pjevačica je isticala da je pronašla osobu koja je drži kao kap vode na dlanu, a violončelist da je našao ljubav svog života. Iznenadili su sve kada su raskinuli dugogodišnju vezu.

Dvije godine nakon prekida zaruka, Hauser je viđen s misterioznom djevojkom nevjerojatnih vokalnih sposobnosti. No nije joj objavljivao lice već ju je snimao do vrata. Upravo su njegovi obožavatelji na kraju i otkrili da je atraktivna dama u Hauserovu društvu talijanska pjevačica Benedetta Caretta (25). Hauser i Benedetta su tih dana boravili u Veneciji i Rovinju, a obožavatelje je posebno zbunila fotografija na kojoj Hauser pozira s čašom vina u ruci. Pored fotografije napisao je 'najsretniji muškarac na svijetu'. Iz istog restorana fotografiju je objavila i talijanska pjevačica, ali uz opis 'Iz Hrvatske s ljubavlju'.

Iste godine šuškalo se i o vezi s finalisticom izbora za Miss Universe Hrvatske 2016., Stelom Opančar (27), koja se tada pohvalila fotografijom iz sunčane Istre, a fanovima nije dugo trebalo da prepoznaju dvorište u kojem je 'hvatala' boju. Bujna Slavonka iz Petrijevaca se i u prosincu 2018. pohvalila fotografijama na Instagramu na kojima je grli član dueta.

Družili su se u kafiću luksuznog zagrebačkog hotela, a mnogi su primijetili kako su u vrlo prisnom odnosu. Stela je sjedila Stjepanu u krilu, a on nije skrivao osmijeh na licu.

Dugo se šuškalo i o njegovoj vezi s Lolom Astanovom (36). Ona je hrvatskoj javnosti najpoznatija po duetima s violončelistom Hauserom. Zbog posebne energije koju su imali na nastupima, šuškalo se kako između njih dvoje postoji nešto više od poslovne suradnje. Ona je pak prošle godine negirala ljubavnu vezu.

I ove je godine 'zagolicao' interes svojih obožavatelja. Naime, ljetovao je na Maldivima i tijekom snimanja videa za Instagram, u pozadini je prošetala atraktivna crnka u bijelim hlačama ispod kojih su se prozirale crne tangice. Glazbenik se nije službeno oglašavao o svom odnosu s crnokosom ljepoticom, a nekoliko dana kasnije se premjestio na novu lokaciju i to s novom djevojkom.

- Mnogi od vas nagađaju i pitaju me tko je je moja princeza, tko je ta djevojka, pa sam napokon odlučio pokazati svoju ljupku princezu - rekao je glazbenik i snimio djevojku koja je lice sakrila šeširom.

Jedno je pak neupitno, njegova ljubav prema Mariji. Iako svoj ljubavni život lukavo skriva, ljubav prema svojoj majci često pokazuje na društvenim mrežama.

- Ovo je jedina žena koja me bezuvjetno voli - napisao je Hauser u opisu jedne fotografije na kojoj grli svoju majku.

'Gubitak producenta i prijatelja'

Hausera i Šulića je prošle godine u rujnu šokirala smrt Mire Vidovića, jednog od najistaknutijih hrvatskih producenata, koji je preminuo nakon duge i teške bolesti. Vidović je ujedno i producent za kojega se kaže da je 'otkrio' 2Cellose, a bio im je i blizak prijatelj.

- S velikom tugom javljamo da je naš dragi prijatelj i kolega Miro Vidović jučer preminuo. Miro je bio s nama od samih početaka. Njegova strast, predanost, gracioznost i humor bili su u samom srcu 2Cellosa. Naše misli su s njegovom obitelji u ovo najteže vrijeme. Počivaj u miru, brate - napisali su violončelisti uz fotografiju s glazbenim producentom.