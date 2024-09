'Hawk tuah' djevojka u novom podcastu otkrila kako je tati objasnila zbog čega je poznata

Haliey Welch, poznatija kao 'hawk tuah' cura, ima novi podcast pod nazivom 'Talk Tuah'. U njemu je objasnila trenutak u kojem je ocu ispričala zbog čega je postala poznata.

- To je bio neugodan razgovor. Kad sam vidjela kako me gleda pomislila sam da ovo neće dobro proći. Pokušala sam to reći da ne zvuči tako loše kako je bilo - rekla je te objasnila da je pored bila njena baka koja je ponavljala "hawk tuey".

- Onda sam mu rekla: 'Da, tata, rekla sam to, govorila sam o pljuvanju po muškom spolnom organu - prepričala je. Nije otkrila je li otac bio ljut. Dodaje i kako prijatelji, a ni itko koga poznaje nisu bili iznenađeni što je na ovaj način postala poznata.

Podsjetimo, Haliey je postala viralna nakon što je odgovorila na pitanje influencera koji ju je zaustavio u noćnom izlasku u Nashvilleu. Pitao je: "Zbog kojeg poteza u krevetu muškarci svaki put polude?"

Haliey mu je brzo odgovorila: "Moraš im dati taj hawk tuah i pljunuti na tu stvar!"