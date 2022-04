Heard optužila Johnnyja za nasilje, a on je raskrinkao da je u dugovima: 'O čemu još laže?'

Suđenje po tužbi Johnnyja Deppa (58) protiv bivše supruge Amber Heard (36) zbog klevete koje traje u Fairfaxu u Virginiji, ulazi u četvrti tjedan. Johnny traži od Amber 50 milijuna dolara zbog teksta koji je objavila u The Washington Postu i u kojem je tvrdila da je žrtva obiteljskog zlostavljanja. Amber je uzvratila protutužbom u iznosu od 100 milijuna dolara jer smatra da ju Depp svojim tužbama želi zastrašiti i ušutkati, što je u Americi također protuzakonito.

POGLEDAJTE VIDEO:

Da bi pridobili porotu i pobijedili, bivši supružnici izvukli su i ovaj put tešku artiljeriju iako se već mislilo da se više nema što otkriti iz njihove trogodišnje veze i braka koji je trajao jedva 15 mjeseci.

U ovom trenutku izgleda kao da je Depp u prednosti, no odvjetnik Ryan Baker rekao je da je to samo zato što je on imao prvi priliku govoriti budući da je prvi podnio tužbu. Sve to može se izmijeniti u nadolazećim tjednima kad će se izjašnjavati Amber Heard.

- Kad se sve zbroji i oduzme, to bi mogla biti velika prednost jer će njezina riječ biti zadnja - rekao je Baker.

Nakon što su Depp i Amber potpisali tzv. brakorazvodnu nagodbu 2017., Heard se obavezala da će cijeli iznos od 7.000.000 dolara koje joj je isplatio Depp, donirati u dobrotvorne svrhe. Pola svote trebalo je otići Dječjoj bolnici u Los Angelesu, a pola Uniji za građanske slobode - ACLU.

No, u ponedjeljak, 25. travnja njihov izvršni direktor Terence Dougherty pojavio se kao Deppov svjedok i tvrdio da je ACLU od Amber dobio samo 1.300.000 dolara, te još 500.000 dolara od Elona Muska s kojim je Amber bila nakratko u vezi.

Prema Doughertyju, ACLU je 2019. obaviješten da Amber ima financijskih problema i da ne može ispuniti ostatak obećanja. To svjedočenje je prilično diskreditiralo Heard.

Cijeli slučaj se zapravo odnosi na vjerodostojnost Amber Heard. Ako je lagala o činjenicama koje su lako provjerljive, onda se morate zapitati o čemu još laže?, komentirao je novinar BBC-a koji prati suđenje.

Paul Bettany je bliski Deppov prijatelj i Depp je već svojedobno rekao da je odnos između Heard i Bettanyja uvijek bio zategnut do krajnjih granica jer je Amber bila ljubomorna na njihovo prijateljstvo.

- Smatrala ga je smetnjom našoj vezi jer je uvijek htjela biti u središtu pažnje i pred njim se uvijek dokazivala. Jednom kad smo bili na ručku s njegovom suprugom i 18-godišnjim sinom Kaijem, mladić je htio ispričati neki događaj iz škole, a Heard ga je tako izvrijeđala da je, inače smiren i pristojan dečko, ustao od stola i napustio restoran u suzama, ispričao je Depp koji je priznao da se s Paulom Bettanyjem znao ponekad rekreativno drogirati.

U utorak je forenzička psihologinja dr. Shannon Curry rekla porotnicima kako vjeruje da Amber Heard pati od graničnog poremećaja osobnosti i histrionskog poremećaja ličnosti. Dr. Curry, koju je Deppov tim angažirao da provede psihološku procjenu njegove bivše supruge, rekla je da je do svog zaključka došla nakon što je provela oko 12 sati s gospođom Heard u prosincu 2021., provodeći testove mentalnog zdravlja i pregledavajući njezinu medicinsku dokumentaciju.

- Granična osobnost bolest je nestabilnosti koju karakterizira puno ljutnje i okrutnosti prema manje moćnim ljudima i traženje pažnje. Ono je vođeno temeljnim strahom od napuštanja, pa će to očajnički pokušati spriječiti - rekla je dr. Curry.

Kao dokaz na sudu su preslušali nekoliko audio snimki na kojima Amber moli Deppa da je ne ostavlja. Psihologinja je također rekla da je 'predvidljivo' za takve osobe da su sklone nasilju nad partnerom.

No, psihologinja Jessica Taylor se usprotivila dr. Curry. Rekla je da se takve dijagnoze često koriste protiv žrtava nasilja, a to je prema njezinom mišljenju Amber Heard.

- Nisam iznenađena navodnom dijagnozom osobnosti Amber Heard jer se tako pokušava diskreditirati nju kao žrtvu Deppovog zlostavljanja.

Konzumacija droga i alkohola gospodina Deppa bila je središnja tema dosadašnjeg suđenja. On je tvrdio da je bio čist većinu vremena dok je bio s njom u vezi i braku, nakon detoksikacije od opioidnog analgetika Oxycodonea 2014. godine.

Ali obrana Amber Heard tvrdila je da je Depp bio sklon alkoholu i drogama unatoč njezinim uzastopnim molbama da prestane s tim.

U srijedu je odvjetnica Elaine Bredehoft, koja zastupa Amber, pitala Deppa sjeća li se epizode s njegovog privatnog otoka na Bahamima kad se onesviješten srušio licem u pijesak.

- Sjećam se da se onesvijestio na plaži, odgovorila je Tara Roberts, menadžerica koja radi na Deppovom imanju na Bahamima.

Na pitanje sjeća li se da je to vidio i Deppov sin, Roberts je odgovorila da je to istina.

Bivši agent Johnnyja Deppa, Christiano Carino, svjedočio je također u srijedu rekavši da su optužbe Amber Heard protiv glumca imale 'devastirajući učinak' na glumčev imidž i da je to utjecalo i na franšizu 'Pirati s Kariba' u kojoj je igrao glavnu ulogu.

- U razgovorima s čelnicima Disneyja koji je bio distributer filmova, bilo je jasno da više neće angažirati Deppa. Iako nikad nismo otvoreno razgovarali o Deppovom obiteljskom nasilju, shvatio sam da je to glavni razlog za raskid ugovora, rekao je.

Ovo svjedočenje moglo bi se pokazati ključnim za Deppovu tužbu jer on je i želio dokazati pred sudom da je upravo tekst koji je objavila Amber u The Washington Postu, temeljito uzdrmao njegovu karijeru.

Možda manje relevantno Carinino svjedočenje o vezi Amber Heard s Elonom Muskom, izazvalo je također veliku medijsku pažnju.

Razgovarajući o njezinom prekidu s Muskom 2017. Carino se prisjetio kako ju je pitao zašto je uzrujana zbog razlaza ako "nije bila zaljubljena u njega od početka".

- Rekla si mi tisuću puta da samo ispunjaš prazninu, napisao je Musk navodno gospođi Heard.

Svjedočenje Johnnyja Deppa uključilo je mnogo tonskih snimki razgovora s Amber tijekom njihovog zajedničkog života, a oni koji su bili u sudnici kažu da je bilo vrlo uznemirujuće slušati tako privatne razgovore koje su oboje pokušavali držati podalje od javnosti.

Porotnici su se naslušali gomile međusobnih uvreda, čulo se da Amber priznaje da je udarila Deppa. Ali čulo se i kako Depp urla na

Amber i prostački ju vrijeđa i omalovažava zbog debljine. Također, čula se i snimka na kojoj mu ona viče da 'pronađe nekog drugog na komu će gasiti cigarete'.

Na jednoj snimci na samom kraju njihova braka, gospođa Heard je izazvala svog tadašnjeg supruga da izađe u javnost s tvrdnjom da je on bio taj koji je pretrpio zlostavljanje.

- Reci svijetu, Johnny. Reci im - ja, Johnny Depp – ja sam muškarac - i ja sam žrtva obiteljskog nasilja, provocirala ga je Heard, a on joj je odgovorio: 'Da, jesam.'

Depp je tijekom svjedočenja suočen s SMS porukom koju je poslao svom prijatelju Paulu Bettanyju.

- Spalimo je. Udavimo je prije no što ju spalimo. J**** ću je da se uvjerim da je mrtva, napisao je Depp, no on se branio da je to bila samo šala.

- To je samo citat Montyja Pythona iz skeča o spaljivanju vještica, rekao je.

Suđenje se nastavlja u ponedjeljak 2. svibnja i za očekivati je da će se i dalje iznositi najintimniji detalji njihov veze i braka koji su trajali kraće nego što traju suđenja.

Najčitaniji članci