Od nominacija za Zlatnu malinu do remek-djela, ‘Isijavanje’ 7. studenog slavi 45. rođendan! Iako temeljen na bestseleru Stephena Kinga, kralju horora nije se sviđalo što je Stanley Kubrick napravio od filma
Heeere's Johnny! Sve što niste znali o legendarnom 'Isijavanju'
Prije 45 godina, 7. studenog 1980., u kina je stigao film koji će postati sinonim za psihološki teror. “Isijavanje” Stanleyja Kubricka, njegov jedanaesti dugometražni film i prvi izlet u žanr horora, u početku je dočekan s podijeljenim kritikama, pa čak i nominacijama za nagradu Zlatna malina. No desetljećima kasnije njegova ledena atmosfera, vizualna genijalnost i priča o ludilu koje se polako uvlači u obiteljsku izolaciju učvrstili su ga na tronu kao jedno od najvećih i najutjecajnijih ostvarenja u povijesti kinematografije.
