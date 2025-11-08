Heeere's Johnny! Sve što niste znali o legendarnom 'Isijavanju'

Prije 45 godina, 7. studenog 1980., u kina je stigao film koji će postati sinonim za psihološki teror. “Isijavanje” Stanleyja Kubricka, njegov jedanaesti dugometražni film i prvi izlet u žanr horora, u početku je dočekan s podijeljenim kritikama, pa čak i nominacijama za nagradu Zlatna malina. No desetljećima kasnije njegova ledena atmosfera, vizualna genijalnost i priča o ludilu koje se polako uvlači u obiteljsku izolaciju učvrstili su ga na tronu kao jedno od najvećih i najutjecajnijih ostvarenja u povijesti kinematografije.

