Hefner bi zečice zatočio u sobici, a spavao je s više od 1000 žena

Hefner se ženio četiri puta, a posljednja supruga bila mu je Crystal Harris (34). Ima četvero djece; kćer Christie (67) te sinove Davida (65), Marstona (30) i Coopera (29)

<p>Vjerojatno ne postoji muškarac koji nije zavidio <strong>Hugh Hefneru</strong> zbog toga što je svaki dan od jutra do mraka bio okružen mnogobrojnim ljepoticama. Živio je u vili sa svojim zečicama i uživao u životu. Preminuo je na današnji dan prije tri godine u svojoj vili na Beverly Hillsu, a imao je 91 godinu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hugh Hefner preminuo je prije tri godine </strong></p><p>Najpoznatiji je po tome što je 1953. osnovao lifestyle časopis za muškarce 'Playboy'. Prvi broj tog časopisa poznat je po tome što je na naslovnici bila fotografija gole glumice <strong>Marilyn Monroe</strong>, a prodavao se za 50 centi i objavljen je bez datuma u slučaju da ne bi bilo drugog izdanja. Prvo izdanje se rasprodalo za nekoliko tjedana.</p><p>Hefner je još 1992. kupio mjesto na slavnom groblju Westwood Memorial Park za 75.000 dolara i prema njegovoj želji, sahranjen je pored Monroe. </p><p>Rođen je u Chicagu 1926., a počeo je kao novinar u Esquireu. Bio je i glavni kreativni direktor tvrtke Playboy Enterprises. Zahvaljujući uspjehu 'Playboya' postao je milijunaš, a njegova neto vrijednost u vrijeme njegove smrti procjenjuje se na više od 43 milijuna dolara. Hefner je bio i politički aktivist te filantrop koji je bio aktivan po nizu javnih pitanja, ali i veteran Drugog svjetskog rata.</p><p>Godinu dana nakon njegove smrti, zečice su odlučile progovoriti o mračnoj strani života s njim u dokumentarnom filmu 'Hugh Hefner: The Big Bunny'. </p><p>Slovio je kao čovjek koji uživa u blagodatima života, ali očito je znao i pretjerati. U filmu su dame istaknule kakav je bio u svoja četiri zida te kako se odnosio prema njima. Među prvim djevojkama koje su javno istupile o Hefnerovom odnosu prema zečicama bila je <strong>Holly Madison </strong>(40) koja je sedam godina provela u vili. </p><p> Kako bih preživjela noć s njim morala sam biti pijana i drogirana. Nisam to mogla izbjeći i to je bio jedini način da to napravim - priznala je Kendra koja je napustila Playboyevu vilu 2009. godine.</p><p>Prije 11 godina je također izašao film o njemu, nazvan 'Hugh Hefner: Playboy, aktivist i pobunjenik', ali se u njemu više radilo o njegovoj borbi s vladom, religijom i feministicama.</p><p>Hugh ima četvero djece, u desetogodišnjem braku s prvom suprugom<strong> Millie Williams </strong>(94) dobio je kćer <strong>Christie</strong> (67) i sina <strong>Davida</strong> (65), a u braku s <strong>Kimberley Conrad</strong> (58) dobio je sinove <strong>Marstona</strong> (30) i <strong>Coopera</strong> (29). Hefner se ženio četiri puta, a posljednja supruga bila mu je <strong>Crystal Harris</strong> (34).</p>