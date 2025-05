Hefnerova udovica našla sreću s drugim: 'Moje prvo vjenčanje je bilo kao predstava za javnost'

Udovica Hugha Hefnera, Crystal, ponovno će do oltara. Kako navodi New York Post, udat će se za Jamesa Warda, a prosidba je uslijedila nakon godinu dana veze i više od sedam godina nakon što je osnivač Playboya preminuo u 91. godini.

Ward je inače morski biolog, a par se zaručio na terasi kuće na Havajima koju je sam izgradio. Zaprosio je Crystal s dijamantnim prstenom od šest karata.

- James me potpuno iznenadio. Dao je očistiti skrivene stepenice i stazu koja vodi do terase iznad litice s pogledom na ocean. To je bilo točno ono mjesto gdje smo prije godinu dana imali piknik - mjesto koje je postalo 'naše'. Nisam imala pojma da ga je u tajnosti pretvarao u nešto trajno i simbolično - ispričala je Crystal za US Weekly te dodala kako je mislila da će se samo prošetati, a onda je vidjela cvijeće, poruke koje je njezin odabranik napisao rukom te je znala da će se dogoditi nešto posebno...

No, prvo je mislila da se radi o rođendanskom iznenađenju, prosidba joj uopće nije pala na pamet, ispričala je.

- Preplavili su me osjećaji. To je bilo jedno od najpromišljenijih djela koje je itko ikada učinio za mene - rekla je.

Osvrnula se i na svoj brak s Hefnerom te rekla kako je njeno prvo vjenčanje bilo 'dio poglavlja koje je više nalikovalo na predstavu, usmjereno na javni dojam, a ne na istinsku povezanost'.

Foto: (C) Vince Flores / AFF-USA.COM

- Nisam čak ni nosila bijelo. Nije se činilo kao svet trenutak, više kao da igram ulogu u tuđoj priči. Ovaj put, s Jamesom, sve je drugačije. Najbolji smo prijatelji - rekla je.

Za sada nema još konkretne planove za vjenčanje, ali kaže da bi se ono moglo održati iduće godine.