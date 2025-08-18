Obavijesti

Heidi Klum pozirala je potpuno gola na plaži: Zaludila fanove!

Heidi Klum pozirala je potpuno gola na plaži: Zaludila fanove!
Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Iako stalno uživa, ovo je prvi puta da je manekenka pozirala za časopis Paris Match bez odjeće. Inače, Klum se trenutno nalazi na ljetovanju sa svojim 16 godina mlađim suprugom Tomom Kaulitzom

Heidi Klum (52) pozirala je potpuno gola i bez šminke za magazin Paris Match, čime je potpuno 'zapalila' Instagram. Naime, ova njemačko-američka manekenka trenutno se nalazi na ljetovanju sa svojom suprugom, poznatim glazbenikom Tomom Kaulitzom. Ovog ljeta Klum je odlučila potpuno uživati u ljetnim danima ispunjenim finim pijeskom i palmama uz zvjezdane večeri. 

- Ostatak godine jedva da znam kako izgleda vikend: Tom i ja stalno radimo, neprestano putujemo - rekla je Klum za Paris Match.

Manekenka se i prije tridesetak godina zaljubila u otok Sveti Bartolomej. Poznato je da je i sa suprugom sagradila kuću na brežuljcima Saint-Jeana što se pokazalo kao odlična investicija. 

Foto: Instagram

Također, Klum često iznosi detalje iz svog privatnog života. Tako je otkrila detalje svog seksualnog života za koje je istaknula da je vrlo dobar te da održava vječito mladom. 

- Nemam više bolova u leđima i koljenima, a imam svog muža - objasnila je Klum. 

Budući da je njezin suprug 16 godina mlađi od njega mnogi ga oslovljavaju terminom boy-toy, što bi u prijevodu značilo "muška igračka". Ipak, manekenki je razlika u godinama potpuno nebitna. 

