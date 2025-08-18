Heidi Klum pozirala je potpuno gola na plaži: Zaludila fanove!

Heidi Klum (52) pozirala je potpuno gola i bez šminke za magazin Paris Match, čime je potpuno 'zapalila' Instagram. Naime, ova njemačko-američka manekenka trenutno se nalazi na ljetovanju sa svojom suprugom, poznatim glazbenikom Tomom Kaulitzom. Ovog ljeta Klum je odlučila potpuno uživati u ljetnim danima ispunjenim finim pijeskom i palmama uz zvjezdane večeri.

- Ostatak godine jedva da znam kako izgleda vikend: Tom i ja stalno radimo, neprestano putujemo - rekla je Klum za Paris Match.

Manekenka se i prije tridesetak godina zaljubila u otok Sveti Bartolomej. Poznato je da je i sa suprugom sagradila kuću na brežuljcima Saint-Jeana što se pokazalo kao odlična investicija.

Foto: Instagram

Također, Klum često iznosi detalje iz svog privatnog života. Tako je otkrila detalje svog seksualnog života za koje je istaknula da je vrlo dobar te da održava vječito mladom.

- Nemam više bolova u leđima i koljenima, a imam svog muža - objasnila je Klum.

Budući da je njezin suprug 16 godina mlađi od njega mnogi ga oslovljavaju terminom boy-toy, što bi u prijevodu značilo "muška igračka". Ipak, manekenki je razlika u godinama potpuno nebitna.