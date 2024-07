Heidi u zagrljaju supruga Toma uživa na romantičnoj lokaciji...

Njemačka manekenka i članica žirija showa 'America's Got Talent', Heidi Klum, uzela je pauzu od obaveza i s obitelji se uputila na odmor u Italiju. Paparazzi su proteklog tjedna uhvatili kako u društvu supruga, glazbenika Toma Kaulitza i kćeri Leni upija sunčeve zrake na Siciliji, a sad su otputovali u Veneciju.

Bračni par je s Tomovim blizancem Billom Kaulitzom iznajmio gondolu, kojom su se provozali neopterećeni znatiželjnim pogledima javnosti.

Gdje su za to vrijeme bila njihova djeca, nije poznato.

Heidi Klum i glazbenik Tom vjenčali su se 2019. godine, dva mjeseca nakon što su se zaručili. Manekenka je ranije u podcastu 'Call Her Daddy' otkrila intrigantne detalje o njihovom seksualnom životu.

- Zašto ne bi koristili igračke? Ako traje nekoliko sati svašta se može dogoditi - rekla je, pa dodala: 'Muškarcima je teže, moraju imati puno više izdržljivosti. Puno muškaraca ne može voditi ljubav satima. Moj suprug može'.

The 76th Cannes Film Festival - The amfAR's Cinema Against AIDS 2023 event | Foto: YARA NARDI

Klum iza sebe ima dva propala braka i niz neuspjelih veza. Sa stilistom Ricom Pipinom bila je u braku od 1997. do 2002. godine. Zatim je 2003. započela vezu s Flaviom Briatoreom, a iste su godine objavili da čekaju dijete. Par je ubrzo prekinuo, a djevojčicu Leni Heidi je rodila već kad je upoznala glazbenika Seala.

Seal i Heidi zaručili su se 2004., a vjenčali su se godinu kasnije u Meksiku. Glazbenik je priznao Leni kao svoju kćer, a i manekenka i dandanas inzistira na tome da je on otac njezina prvog djeteta. Zajedno su dobili još troje djece, a razveli su se 2014. godine.

65th Annual Grammy Awards in Los Angeles | Foto: DAVID SWANSON/REUTERS

Nakon razvoda manekenka je rame za plakanje pronašla u tjelohranitelju Martinu Kristenu, s kojim je bila u vezi dvije godine. Zatim je ljubila trgovca umjetninama Vita Schnabela, s kojim je prekinula 2017. Ni Tomu ovo nije prvi brak. Prije Heidi je dvije godine bio oženjen za još jednu njemačku manekenku, Riju Sommerfeld.