Kakvo tijelo Heidi ima! Fotkom u liftu plijenila brojne poglede

Njemačka manekenka i članica žirija showa 'America's Got Talent', Heidi Klum, uživa u odmoru sa 17 godina mlađim suprugom, gitaristom Tomom Kaulitzem. Fotografi su ih primijetili tijekom obiteljskog izleta na plažu Cala di Volpe, koja se nalazi na sjeveru Sardinije.

*EXCLUSIVE* Heidi Klum with her husband Tom, her Mother Erna and her sons Henry Johan and daughter Leni who packed on the PDA with her boyfriend Aris Rachevsky on holiday in Portocervo. *PICTURES TAKEN ON THE 26/06/2024* | Foto: FATA

Par se mazio na ležaljkama na plaži te su izmjenjivali strastvene poljupce, navodi Daily Mail.

Spas od vrućina pronašli su u kornetima sladoleda koje su slasno pojeli. Mnogi su oduševljeni figurom manekenke koja je ovog lipnja napunila 51 godinu.

Na odmoru su i Heidini sinovi Johan (17) i Henry (18), kao i kćeri Lou (14) te Leni (20) i njen dečko Aris Rachevsky s kojim je u vezi od 2019. godine.

Leni je krenula majčinim manekenskim stopama pa je tako sa 16 godina krasila naslovnicu njemačkog Voguea, a na plaži je obukla bijeli bikini.

Mlada manekenka je kći Heidi i Flavija Briatorea (74), a Heidi se od biznismena razišla dok je bila trudna s Leni 2004. godine. Nakon Italije, obitelj se zaputila prema Francuskoj gdje je slavna manekenka i televizijska voditeljica objavila nekoliko fotografija.

Foto: Instagram

Pozirala je u crnom kombinezonu, a na svom Instagram profilu otkrila je i kako nema grudnjak.