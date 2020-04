Hejteri napali Acu: Ne možete mi niti pljunuti pod prozor. Mrš

Srpski pjevač Aleksandar Vuksanović (51) poznatiji kao Aca Lukas u ponedjeljak je svoje susjede, ali i vjerne obožavatelje odlučio počastiti koncertom s terase s obzirom na to da se većina građana dosađuje u svojim domovima.

Spektakl pod nazivom 'Koncert za komšije' trajao je skoro dva sata, a u manje od 24 sata samo na YouTube kanalu pregledan je više od 300 tisuća puta.

Foto: Privatni album

Tisuće ljudi na društvenim mrežama dijelili su koncert koji se prenosio uživo, a poruke podrške dolazile su sa svih strana. Ipak, bilo je pojedinaca koje su napale pjevača jer, kako pišu, loše pjeva.

- Gdje ti je glas? Što je ovo? Ja u kupaonici bolje zvučim. Puca ti glas - samo su neki od komentara na društvenim mrežama. Pjevač, inače poznat kao osoba bez dlake na jeziku, odgovorio je hejterima u svom stilu.

Foto: STR-5678/PIXSELL

- Hejteri, u pravu ste. Malo sam promukao, ali nisam trebao pjevati. Mogao sam i podrigivati. A znate što vi možete? S obzirom na to da vam ne bih dao da mi pop****, možete mi samo pljunuti pod prozor. I to pod uvjetom da me pogodite, a ne da se zaprljate u svojoj pljuvački. Mrš, vaša sam noćna mora - napisao je Lukas na svom Instagram profilu.

Foto: Privatni album

No, nije sve tako crno. Većina pratitelja i kolega podržalo je Lukasa. Jedna od njih je i pjevačica Maya Berović koja se zahvalila brojnim fanovima što šire ljubav.

