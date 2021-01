Supermodel i bivša Viktorijina anđelica Helena Christensen (52) žarila je i palila svijetom mode devedesetih, a s prijateljicom, umjetnicom i dizajnericom Camillom Staerk osnivala je brend Staerk i Christensen, čije komade iz najnovije kolekcije aktivno promovira. Zbog pandemije korona virusa nema revija, ali niti to je nije spriječilo da bude aktivna.

Na društvenim je mrežama za svoje pratitelje priredila show. Pozirala je u vintage odjeći s vlastitim potpisom, a mnogi su primijetili kako i dalje dobro izgleda. Nedostaju joj crveni tepisi i provokativna izdanja. Zbog toga je Helena pozirala u 'vrućoj' odjevnoj kombinaciji.

Odjenula je crni bod, a uz to je iskombinirala svjetlucavu jaknu i ružičaste cipele na petu. Daily Mail prenosi kako je jednom prilikom rekla da nikada nije imala problema s pokazivanjem ljepote ženskoga tijela.

- Tijelo je čudo samo po sebi, gledam to s umjetničke strane. Odijevam sve što me usrećuje, nije me briga što će drugi reći o mojoj garderobi - rekla je Christensen.

Osim fotografije u crnom bodiju, 'okinula' je njih još nekoliko. Pozirala je i u naboranoj suknji s baršunastim detaljima uz koju je iskombinirala majicu s dubokim dekolteom i jaknu.

Očarala je i odjevena u haljinu. 'Nabacila' je jaču šminku te pozirala u raznim prostorijama u svojoj kući. Poput prave profesionalke, Helena je vješto pokazala svoju besprijekornu figuru koja je rezultat zdravog režima prehrane i svakodnevne tjelovježbe.

Naposljetku je pokazala i figuru u suknji, koja je pomalo zanimljivog kroja. Ima poveći izrez sa stražnje strane pa su joj 'provirile' i gaćice.

Njezini obožavatelji počastili su je nizom komplimenata na račun izgleda, a svi se slažu kako se nije puno promijenila otkad je bila na vrhuncu slave.