'Heretik' je oduševio i publiku i kritiku: Hugh Grant je iskoristio svoj prirodni šarm kao oružje...

Hugh Grant u ulozi poremećenog psihopata? Zašto ne! Iako ga većina publike povezuje s romantičnim komedijama, Britanac u psihološkom hororu “Heretic” preuzima mračnu, zlokobnu ulogu. I odlično mu stoji!

Radnja filma prati dvije mormonske misionarke, sestre Barnes i Paxton, koje vrlo zanimljivo otvaraju film - sjede na klupici i razglabaju o kondomima i njihovoj veličini. Dvadesetogodišnjakinje utjelovljuju mlade američke glumice Sophie Thatcher i Chloe East. Djevojke lutaju okolicom i u zabiti šume nailaze na primamljivu kolibu u kojoj živi stariji gospodin Reed, kojega glumi Grant. Parkiraju svoje bicikle, no ubrzo će požaliti zbog toga...

Foto: promo

Gospodin Reed isprva je povučen, ljubazan i susretljiv, a zatim otkriva svoje pravo, mnogo mračnije lice. Naivne djevojke polako shvaćaju da on baš i nije najidealniji kandidat za preobraćenje i širenje Božje riječi. Usput čekaju upoznati njegovu suprugu i počastiti se pitom od borovnica... Primamljivi miris širi se prostorijom, ali gdje je zagonetna supruga? I stiže li više ta pita? Ma evo, samo što nije...

Sve skupa dovodi do niza zastrašujućih događaja u njegovoj kući. Mlade misionarke naći će se u pravom labirintu gdje će njihova vjera biti na testu. I to kakvom! Treba im više od molitve kako bi izašle žive iz kuće čudnih dimenzija koja kao da je oživjela. Gospodin Reed točno zna koje su slabe točke djevojaka, nanjušio ih je i okrenuo sebi u korist.

“Što mislite o neugodnim pitanjima”, pita ih prije nego što se pozabavi crkvenim stavom poligamije. Jer on je uljudan, pristojan i sve radi “u rukavicama”.

Foto: promo

U “Hereticu” radnja glatko teče u prvoj polovici filma pa zapravo nećete ni primijetiti trenutak kad se pretvori u horor film. Reed je malo jeziv, pomalo i smiješan, a usput dobro upućen u Spider-Mana i Voltairea, Radiohead i The Hollies, Wendy’s i Taco Bell. Taj zastrašujući fanatični heretik može simpatično oponašati i Jar Jar Binksa iz svemira “Ratova zvijezda”. Upućen je i u društvenu igru Monopoly. A djevojkama se igra baš kao šahovskim figurama.

“Dobro je biti religiozan”, kaže i obećava da će im se napokon pridružiti njegova supruga, što je uvjet za crkvu. U filmu je vrlo bitan i jezivi podrum s dvoje vrata... Koja li su prava? Vrijeme curi, a bizarna kuća je zaključana. Reed ju je tempirao da se sama zabarikadira u određeno vrijeme. Naravno, kao i u svakom hororu - nemoguće je nazvati 911 pomoću mobitela jer, zamislite, nema signala.

“Sve je to zastrašujuće! Bojim se”, govori Reeds kad opisuje religije svijeta. Postupno otkriva da zapravo zna prilično o mormonskoj religiji, kao i svim ostalima.

Foto: promo

Negdje na polovici filma publika koja je došla zbog horora, a ne predavanja o vjerskome marketingu, vapi za krvlju, a krv će konačno i dobiti. Što više film odmiče kraju, to je radnja zbrkanija i uznemirujuća, kombinacija svega i svačega i bez sasvim jasnoga kraja.

Možemo reći kako je Hugh Grant u svojoj horor ulozi iskoristio prirodni šarm kao oružje. Takvim ga je nedavno, u intervjuu za New Yorker, opisao i glumac i stand-up komičar Jerry Seinfeld.

“Hugh Grant je šarmantan i markantan privatno. Ima ta široka ramena. I duhovitost. Zna se zabavljati. Zna navesti ljude da se opuste. Ali mnogi takvi glumci su, znate već, oni su primadone. I on mi je rekao da će i on biti takav”, rekao je Seinfeld istaknuvši da mu to ne smeta.

“Nije me briga je li netko šup*k ako je šarmantan. Šarmantni šup*k je puno bolji od dosadnog, pristojnog čovjeka”, dodao je Seinfeld.

No vratimo se na film. Scenaristi filma “Heretic”, Scott Beck i Bryan Woods, poznati po hitu “A Quiet Place”, ponovno su isporučili horor koji se bazira na intenzivnoj atmosferi i napetosti koja gledatelje prati od prve do posljednje minute. Uveli su nas u neočekivanu teološku raspravu.

Foto: IPA

- Kad smo odlučili da je Hugh osoba za ovu ulogu, zapravo smo pozvali sve za koje smo znali da imaju bilo kakve veze s njim. Govorili smo im: “Postoji samo jedna osoba koja može igrati ovu ulogu. To je Hugh Grant. Pomozite nam da mu to ostvarimo. Molimo vas, uvjerite ga da je ovo dobar projekt za njega” - rekao je Woods za The Hollywood Reporter.

Zanimljivo je i da su glumice Chloe East i Sophie Thatcher, baš kao i njihovi likovi u filmu, odrasle u mormonskoj crkvi prije nego što su je napustile da bi ostvarile glumačke karijere. Njihove pozadinske priče su jednim dijelom utjecale na odabir upravo njih za ovaj mračni film.

Unatoč određenim nedostacima u završnici, film pruža jedinstveno i uznemirujuće iskustvo. “Heretic” je pred sam kraj 2024. zasjeo na vrh liste jednog od najboljih ovogodišnjih horora. Već i prije kinematografskog prikazivanja film je postigao nevjerojatnih 93 posto na Rotten Tomatoes. Premijerno prikazan na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu, “Heretic” je oduševio kritiku i publiku, a u domaćim kinima igra već neko vrijeme.

Držite oči na Hughu Grantu i zapamtite, molitva vam neće pomoći jer ovaj put on nije muškarac kojeg bi “svaka majka poželjela za zeta”