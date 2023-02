Hiljadarka: 'Gradonačelnik Pule nazvao nas je srpskim smećem i je*ao nam srpsku mater!'

U Domu sportova u Puli se 25. ožujka trebao održati pravi narodnjački spektakl. Ali, ljubitelji narodne glazbe i cajki ipak će svoje omiljene izvođače morati ići slušati negdje dalje jer je gradonačelnik Pule, Filip Zoričić (40) zabranio koncert. Sada su iz organizacije 'Hiljadarka', koja je zaslužna za koncert, napisali službeno priopćenje o cijeloj situaciji.

- Temeljem Vaših mnogobrojnih poziva jer nam od jučer telefoni ne prestaju zvoniti, u razgovoru s odvjetnikom, gospodinom Srđanom Simićem, odlučili smo javno poslati priopćenje i objasniti kronologiju slučaja. Ujedno izražavamo neizmjerno žaljenje što jedna vesela i tradicionalna zabavna, estradna priča mora dobiti ovakav epilog, no radi istinitog informiranja javnosti, ne pada nam napamet išta skrivati. Zabavni projekt 'Hiljadarka' u listopadu prošle godine potpisao je ugovor i zakupio sportsku dvoranu u Puli za koncert splitskog, hrvatskog pjevača Duška Kuliša i njegove prijatelje pod nazivom "Duško Kuliš & gosti". Napravili smo sve potrebne pripreme, platili dvoranu po ugovoru, potpisali ugovore s izvođačima, zatražili radne dozvole za goste strance i krenuli u reklamu; sve na isti način kako već godinama radimo po cijeloj Hrvatskoj. Na dan kad smo Pulu oblijepili plakatima, oko 21 sat navečer, zvao nas je uplašeni direktor pulske sportske dvorane, gospodin Mario Peruško i rekao da je upravo dobio poziv od bijesnog gradonačelnika Filipa Zoričića koji mu je doslovno naredio da bez obzira na ugovor, odmah otkaže taj koncert jer gradonačelnik ne želi, citiram, "srpska smeća" u svom gradu. Mene je poziv zatekao na putu, potpuno šokirao, rekao sam direktoru da ne mogu vjerovati što slušam i da molim da me odmah spoji s gradonačelnikom kako bismo riješili eventualne nesporazume. Nakon što sam dobio direktan broj telefona, kontaktirao sam osobno gradonačelnika na mobitel. Javio mi se potpuno pijan i kad je čuo s kime razgovora, sasuo je svu salvu uvreda na moj račun. Pokušao sam mirno razgovarati s gospodinom Zoričićem, no on je urlao na mene na telefon, vikao i meni "da ne želi srpska smeća u svom gradu". Pokušao sam mu objasniti da je gospodin Duško Kuliš kultni hrvatski pjevač, Dalmatinac, Splićanin, no kad mi je u jednom trenutku počeo "jebati srpsku mater" prekinuo sam ja telefonski razgovor ne želeći uopće na taj način komunicirati jer takav prostački način razgovora doista je ispod svakog nivoa. Cijeli taj razgovor slušale su 4 osobe na speakerphone koje su sa mnom bile u restoranu, a koje će isto posvjedočiti na sudu u tužbi koju upravo podiže naš odvjetnik Srđan Simić iz Pule. Koristim ovu priliku da se još jednom u ime cijelog tima Hiljadarke ispričam našoj vjernoj publici koja je kupila kartu jer u ovakvoj atmosferi i pod ovakvim linčom, koncert nažalost ne možemo održati. Izražavam veliko i iskreno žaljenje svim građanima Pule koji su nakon jednog problematičnog, poročnog gradonačelnika, sad dobili još goreg gradonačelnika, čovjeka koji iz nama nepoznatog razloga mrzi Srbe i čak Hrvate optužuje da su "srpska smeća" - napisali su iz Hiljadarke.

Kako piše Glas Istre, na koncertu su trebali nastupati Duško Kuliš, Dragan Kojić Keba, Ana Bekuta i Zorana Mićanović.

