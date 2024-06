Hiljson Mandela najavio je solo koncert u Zagrebu: Evo i kada

Nakon što je prije dvije godine održao koncert karijere uz rasprodanu Tvornicu kulture, zagrebački glazbenik i autor te trap ikona domaće scene - Hiljson Mandela, najavljuje za ovu jesen veliki koncert u Zagrebu. U subotu, 5. listopada nastupit će u Boćarskom domu, što će biti njegov najveći samostalni koncert do sada.

Najava ovog koncerta stiže u trenutku kada se s aktualnim novim singlom “Ankaran” 4. tjedan zaredom nalazi na #1 Billboard Croatia Songs liste. Prvi je to u nizu novih singlova koje će objaviti do kraja godine, a pjesma je odmah po objavi ostvarila izvrsne rezultate na digitalnim glazbenim listama - prateći videospot je dosegnuo #1 YouTube Trending liste u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji, dok se u preostalim zemljama regije našao u Top 10.

U listopadu 2022. godine Hiljson Mandela održao je do tada najveći solo koncert, u zagrebačkoj Tvornici kulture, koja je bila rasprodana mjesec dana unaprijed. Bio je to trijumf njegove dosadašnje karijere u godini u kojoj je objavio prvi solo album “Mandela Effect”. Album je već u prvom tjednu objave pomeo glazbene streaming platforme, uključujući i Billboard Croatia Songs 25, na kojem se našao s čak pet pjesama, a singlovi kao što su “McLaren”, “Cura s kvarta” i “Još ovu noć” ostvarili su milijunske brojke slušanosti na digitalnim platformama.

Točno godinu dana kasnije, u listopadu 2023., sa svojim matičnim trap kolektivom KUKU$ obilježio je deset godina djelovanja uz rasprodani zagrebački Dom sportova, kada su momci uz četiri tisuće posjetitelja, s nizom zamijećenih glazbenih gostiju i uz bogatu koncertnu produkciju održali jedan od istaknutijih nastupa domaće trap scene.

Sada već tradicionalno, za listopad ove godine ponovno najavljuje veliki koncert, a ovaj put je to njegov najveći samostalni koncert do sada, 5. listopada u zagrebačkom Boćarskom domu. Koncert će biti u znaku novih pjesama koje priprema za novo studijsko izdanje, čija objava slijedi do kraja godine.

Ulaznice za ovaj koncert bit će dostupne u prodaji od ponedjeljka, 24. lipnja, putem online platforme Core Event te na fizičkim prodajnim mjestima u Zagrebu: Drito Bar, Rockmark i Dirty Old. Cijena ulaznice u pretprodaji će biti 13 eura, dok će na dan iznositi 17 eura. Organizator koncerta je yem.

