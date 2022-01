Bivšu prva dama SAD-a i bivšu predsjedničku kandidatkinju, Hillary Clinton (74) 'uhvaćena' je u društvu kćeri Chelseaje (41) i reality zvijezde Kim Kardashian (41) u kafiću 'Hot & Cool u Los Angelesu. Naime, tri dame navodno su se okupile zbog snimanja nove dokumentarne serije o ženama predvodnicama, piše TMZ.

POGLEDAJTE VIDEO

Kafić 'Hot & Cool', koji su ove svjetske zvijezde odabrale za sastanak, otvoren je 2018. godine, a u ponudi ima veganski jelovnik. To je zasigurno utjecalo na njihovu odluku s obzirom na to da Kim Kardashian namirnice u svojoj prehrani temelji na biljnom podrijetlu.

Isto tako, kafić je poznat po tome da zapošljava bivše zatvorenike i mladež koja nije imala priliku za školovanje, za što se Kim u proteklih nekoliko godina zalagala.

Prilikom dolaska, bivšu prvu damu Hillary pratila je snimateljska ekipa.

Inače, Clinton s njima već neko vrijeme radi na nadolazećoj dokumentarnoj seriji seriji 'Gutsy Women' Apple TV-a. Serija je inspirirana njihovim bestsellerom iz 2019. godine 'The Book of Gutsy Woman: Favorite Stories of Courage and Resilience', koji uključuje portrete ženskih uzora.