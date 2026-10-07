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TVORCI PJESME 'CONNECTED'

Hit bend Stereo MC's sljedeće godine ponovno stiže u Zagreb

Piše HINA,
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Hit bend Stereo MC's sljedeće godine ponovno stiže u Zagreb
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Šibenik: Nastup Stereo MC's na Trgu Republike Hrvatske | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Pioniri elektro dance i hip-hop glazbe koncert u Tvornici Kulture u Zagrebu održat će u petak, 22. listopada 2027. godine

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Britanski bend Stereo MC's u listopadu sljedeće godine ponovno će nastupiti u zagrebačkoj Tvornici kulture, u sklopu velike europske turneje na kojoj će proslaviti će 35. godišnjicu albuma "Connected".

Pioniri elektro dance i hip-hop glazbe koncert u Zagrebu održat će u petak, 22. listopada 2027. godine.

Stereo MC's nastali su kao dio britanske underground scene kasnih 1980-ih, kreirajući trake u stanu u južnom Londonu. Svojom fuzijom hip-hopa, duba, housea, funka i elektroničkih beatova, postali su jedno od najznačajnijih imena u povijesti britanske dance glazbe.

Šibenik: Nastup Stereo MC's na Trgu Republike Hrvatske
Šibenik: Nastup Stereo MC's na Trgu Republike Hrvatske | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Album "Connected" objavljen je u studenom 1992., nakon čega se vrlo brzo popeo na drugo mjesto ljestvice albuma u Ujedinjenom Kraljevstvu i zaradio dvije Brit Awards nagrade. S albuma su se posebno izdvojili hit singlovi "Connected", "Step It Up", "Ground Level" i "Creation".

U sastavu koji će nastupiti na turneji, pa tako i u Zagrebu, su frontmen Rob Birch, DJ i producent Nick Hallam, vokal Cath Coffey i bubnjar Tansay Omar. Osim Hrvatske, u kalendaru velike europske turneje su Češka, Francuska, Belgija, Nizozemska, Njemačka, Austrija i Slovenija.

U prodaji je ograničeni kontingent jeftinijih early bird ulaznica.

OPET U HRVATSKOJ Stereo MC's nastupa sredinom ljeta u Tvornici kulture, sastav najpoznatiji po hitu 'Connected'
Stereo MC's nastupa sredinom ljeta u Tvornici kulture, sastav najpoznatiji po hitu 'Connected'

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