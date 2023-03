Stereo MC's nastupa sredinom ljeta u Tvornici kulture, sastav najpoznatiji po hitu 'Connected'

Britanski Stereo MC's nastupit će 16. rujna u zagrebačkoj Tvornici kulture, objavio je tako organizator koncerta.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Sastav koji se uvijek rado vraća u Hrvatsku, pred kraj ljeta će u Tvornicu kulture donijeti svoje najveće hitove. Publika će moći plesati uz elektroničke beatove pjesama 'Connected', 'Step It Up', 'Elevate My Mind', 'Sophisticated', 'Deep Down And Dirty' i drugih.

Stereo MC's britanski je sastav nastao sredinom osamdesetih godina, a svoj je zvuk izgradio na temeljima elektroničkog hip hopa i dancea.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Okosnicu benda čine vokal Rob Birch te DJ i producent Nick Hallam koji su svoju karijeru započeli osnivanjem nezavisne diskografske kuće G Street Records u sklopu koje su radili s brojnim britanskim i američkim hip hop izvođačima, među kojima su najistaknutiji Jungle Brothers.

Ubrzo su potpisali za veliku diskografsku kuću Island /4th & Broadway i 1989. godine objavili su svoj debitantski LP '33 45 78'.

Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL

Sljedeće su godine objavili 'Supernatural', a vrhunac su popularnosti dostigli po objavi svog trećeg albuma 'Connected' iz 1992. godine., a istoimena je pjesma dospjela na 18. mjesto UK Singles Charta, kao i na vrhove brojnih internacionalnih glazbenih ljestvica i postala svjetskim hitom.

Velik su dio karijere posvetili svojim nastupima uživo, a 2015. godine vratili su se svojim korijenima i osnovali izdavačku kuću Connected.

Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL

