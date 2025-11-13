Hit serija 'Kumovi' krenula je sa snimanjem novih nastavaka

Nakon nekoliko mjeseci zasluženog odmora, glumci najgledanije domaće serije Kumovi, ovoga tjedna ponovno su zauzeli set i započeli sa snimanjem novih nastavaka, koji će gledateljima donijeti nove, svježe i duhovite zgode Zaglavčana.

Foto: Nova Tv

- Kada radimo predstavu ili film, to traje intenzivno otprilike dva mjeseca. No, Kumovi su nadmašili sva očekivanja i postali pravi fenomen - istaknula je glumica Olga Pakalović, koja se s veseljem vratila na set, a njezin povratak na snimanje obilježile su prve scene s kolegama Ecijom Ojdanić, Zdravkom Vukelićem, Dariom Lorenci Flatz i Radoslavom Mrkšić. Petra Kraljev, koja u seriji glumi Milicu, otkrila je da su se stari ritam i dobra atmosfera na setu brzo vratili, a za svog supruga Marka u seriji priznaje: "Mijo vrlo često nasmijava sve prisutne svojim osebujnim životnim pričama. Ponekad se čini kao da snimamo seriju unutar serije! Vjerujem da bi i te priče iz backstagea bile jednako gledane kao i Kumovi.“

Veselje zbog povratka na snimanje ne skriva ni Mijo Kevo.

- Kao da nije prošlo pet mjeseci. Toliko smo povezani da sve ide gotovo automatski. Ipak, osjećaj povratka dragih ljudi i članova ove male obitelji uvijek je poseban – prirodan, ugodan i normalan za dušu i tijelo - rekao je.

Iako im je pauza dobro došla, svi članovi ekipe slažu se da su s veseljem ponovno uskočili u svoje „stare cipele“.

- Odmor i pauza bili su ljekoviti, ali sada ulazim u stare cipele i nema stresa. Veselim se ekipi i druženju, s punim povjerenjem. Čak sam imala malu tremu! Kao da pauze uopće nije ni bilo - otkrila je Pakalović.

Foto: Nova Tv

Dok snimanje novih nastavaka traje, gledatelji već večeras mogu pratiti nove uzbudljive trenutke u Zaglavama. Ivka pronalazi nepoznatu ženu u Vinkovom krevetu i upozorava ga da će selo brujati, no Vinko uživa u svom izboru. U međuvremenu, Šima odlazi iz Zaglava kako bi pronašla mir, koji neće dugo trajati. Goran se prijavljuje u bolnicu i donosi važnu odluku. Znači li to da će Marko Šank dobiti novi bubreg? Uzbudljive rasplete ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV!