Hitchcockova muza zbog koje su svi hrlili u kina: Pogledajte kako se mijenjala Kim Novak

Ikona Hollywooda Kim Novak (93) ovih je dana ponovno u središtu pozornosti zbog oštrih kritika koje je uputila Sydney Sweeney, a koja bi je trebala utjeloviti u biografskom filmu 'Scandalous!'
Bila je omiljena glumica Alfreda Hitchcocka, pa je do danas njezin najpoznatiji film ostala “Vrtoglavica”, po mnogima najbolji redateljev film, te jedan od najboljih filmova koje je Hollywood ikad proizveo.
Bila je omiljena glumica Alfreda Hitchcocka, pa je do danas njezin najpoznatiji film ostala “Vrtoglavica”, po mnogima najbolji redateljev film, te jedan od najboljih filmova koje je Hollywood ikad proizveo. |
Bila je omiljena glumica Alfreda Hitchcocka, pa je do danas njezin najpoznatiji film ostala “Vrtoglavica”, po mnogima najbolji redateljev film, te jedan od najboljih filmova koje je Hollywood ikad proizveo.
Nikad nije osvojila Oscara, ali je od 1956. tri godine zaredom bila glumica broj 1 na “box office” listi - publika je hrlila u kina na filmove u kojima je ona glumila.
Onda je 1991., nakon 38 godina karijere, svojevoljno napustila Tinseltown i povukla se petstotinjak kilometara sjevernije u kuću na liticama kalifornijskog Big Sura da bi se, kako je rekla, posvetila sebi i promišljanju što doista želi u životu.
Rođena je u Chicagu 13. veljače kao Marilyn Pauline Novak u obitelji češkog podrijetla. Bila je sramežljiva djevojčica pa ju je majka upisala na izvanškolske aktivnosti, a jedan od voditelja nagovorio ju je da postane model.
Ovih dana holivudska ikona ponovno je u centru pažnje, i to nakon što je oštro kritizirala Sydney Sweeney, koja bi je trebala utjeloviti u biografskom filmu 'Scandalous!', a koji prati njezinu ljubavnu priču sa Sammyjem Davison Jr.-om iz 1950-ih.
U intervjuu za The Times of London je Novak rekla kako je Sweeney 'potpuno pogrešan izbor' te da ona nikada to ne bi odobrila, da je se pitalo.
Posebno je bila izravna u komentarima na fizički izgled mlađe kolegice, dodajući da Sweeney, za razliku od nje, 'previše odskače iznad struka'.
Film "Scandalous!", čiju režiju potpisuje Colman Domingo, trebao bi ispričati priču o romansi između Novak i afroameričkog zabavljača Sammyja Davisa Jr.-a, kojeg će glumiti David Jonsson.
Njihova veza 1957. godine naišla je na žestoku rasističku osudu i pritisak tadašnjeg šefa studija Columbia Pictures, Harryja Cohna, koji je Novak držao pod ugovorom.
U to vrijeme međurasne veze bile su tabu u Hollywoodu, a Cohn se bojao da će takva veza naštetiti poslovanju studija i karijeri njegove najveće zvijezde.
Novak je još prošle godine izrazila svoje nezadovoljstvo projektom, a posebno joj je zasmetao naslov filma.
- Ne mislim da je ta veza bila skandalozna. On je bio netko do koga mi je bilo jako stalo. Imali smo toliko toga zajedničkog, uključujući potrebu da budemo prihvaćeni zbog onoga što jesmo i što radimo, a ne zbog toga kako izgledamo. Ali brinem se da će sve svesti na seksualne razloge - izjavila je tada za The Guardian.
*uz korištenje AI-ja
